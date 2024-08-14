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В Ростовской области назначили девять судей

Путин назначил девять судей в Ростовской области

14 августа 2024, 16:00
Фото: 1MI
В Ростовской области назначили девять судей
В Ростове-на-Дону и области начнут свою деятельность девять новых судей. Соответствующий указ президента России об их назначении опубликован на сайте правовых актов.

13 августа в Ростовской области назначили девять судей. Так, председателем Железнодорожного райсуда в Ростове-на-Дону стал Игорь Сологуб. Суд Аксайского района возглавит Елена Коломийцева. Судьей Донецкого горсуда стал Павел Лазаренко. Председателем Зерноградского райсуда назначили Валентину Филимонову, а Неклиновского райсуда — Марию Лаврушину. Сразу две судьи будет в Пролетарском районном суде. Ими стали Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина. Суд Сальского района возглавит Ольга Золотухина, а Шахтинского — Анна Дуденкова.

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Ранее жителей Ростовской области осудили за изготовление фальшивых денег. У преступников нашли машину для печатания купюр, а сумма изъятых подделок превышала пять миллионов рублей.

До этого в донском регионе осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей. Они не давали несовершеннолетним мыться, есть и спать в кровати.

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