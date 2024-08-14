Путин назначил девять судей в Ростовской области

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13 августа в Ростовской области назначили девять судей. Так, председателем Железнодорожного райсуда в Ростове-на-Дону стал Игорь Сологуб. Суд Аксайского района возглавит Елена Коломийцева. Судьей Донецкого горсуда стал Павел Лазаренко. Председателем Зерноградского райсуда назначили Валентину Филимонову, а Неклиновского райсуда — Марию Лаврушину. Сразу две судьи будет в Пролетарском районном суде. Ими стали Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина. Суд Сальского района возглавит Ольга Золотухина, а Шахтинского — Анна Дуденкова.
Ранее жителей Ростовской области осудили за изготовление фальшивых денег. У преступников нашли машину для печатания купюр, а сумма изъятых подделок превышала пять миллионов рублей.
До этого в донском регионе осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей. Они не давали несовершеннолетним мыться, есть и спать в кровати.