Путин назначил девять судей в Ростовской области

13 августа в Ростовской области назначили девять судей. Так, председателем Железнодорожного райсуда в Ростове-на-Дону стал Игорь Сологуб. Суд Аксайского района возглавит Елена Коломийцева. Судьей Донецкого горсуда стал Павел Лазаренко. Председателем Зерноградского райсуда назначили Валентину Филимонову, а Неклиновского райсуда — Марию Лаврушину. Сразу две судьи будет в Пролетарском районном суде. Ими стали Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина. Суд Сальского района возглавит Ольга Золотухина, а Шахтинского — Анна Дуденкова.