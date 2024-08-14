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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Названы профессии с наименьшей зарплатой в Ростовской области

Ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать

14 августа 2024, 18:23
Фото: 1MI
Названы профессии с наименьшей зарплатой в Ростовской области

Дворники и учителя вошли в число самых низкооплачиваемых профессий в Ростове

Эксперты проанализировали рынок труда в Ростовской области и рассказали, какие специалисты получают меньше всего и почему. Информацию предоставил сервис HH.RU.

На основании данных, полученных с января по июль 2024 года, аналитики подсчитали, что самая низкая средняя зарплата в Ростовской области зафиксирована у воспитателей и нянь. Работники этих профессий получают около 29,9 тысячи рублей в месяц. Далее идут дворники с заработной платой в 30 тысяч рублей, а также уборщики — 32,3 тысячи рублей. Кроме того, в список с наименьшей зарплатой попали охранники — 35,3 тысячи рублей, мерчандайзеры — 38,1 тысячи рублей и учителя — 39 тысяч рублей в месяц.

Стало известно, кто из рабочих в Ростове получает больше всех
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Аналитики отмечают, что на заработную плату влияет дефицитность профессии, отрасль бизнеса и, в редком случае, наличие высшего образования.

Добавим, что базовая медиальная зарплата в Ростовской области составляет 62 тысячи рублей.

Ранее стало известно, кто в донской столице может получать по 200 тысяч рублей в месяц.

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