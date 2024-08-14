Ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать

На основании данных, полученных с января по июль 2024 года, аналитики подсчитали, что самая низкая средняя зарплата в Ростовской области зафиксирована у воспитателей и нянь. Работники этих профессий получают около 29,9 тысячи рублей в месяц. Далее идут дворники с заработной платой в 30 тысяч рублей, а также уборщики — 32,3 тысячи рублей. Кроме того, в список с наименьшей зарплатой попали охранники — 35,3 тысячи рублей, мерчандайзеры — 38,1 тысячи рублей и учителя — 39 тысяч рублей в месяц.