Ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
На основании данных, полученных с января по июль 2024 года, аналитики подсчитали, что самая низкая средняя зарплата в Ростовской области зафиксирована у воспитателей и нянь. Работники этих профессий получают около 29,9 тысячи рублей в месяц. Далее идут дворники с заработной платой в 30 тысяч рублей, а также уборщики — 32,3 тысячи рублей. Кроме того, в список с наименьшей зарплатой попали охранники — 35,3 тысячи рублей, мерчандайзеры — 38,1 тысячи рублей и учителя — 39 тысяч рублей в месяц.
Аналитики отмечают, что на заработную плату влияет дефицитность профессии, отрасль бизнеса и, в редком случае, наличие высшего образования.
Добавим, что базовая медиальная зарплата в Ростовской области составляет 62 тысячи рублей.
Ранее стало известно, кто в донской столице может получать по 200 тысяч рублей в месяц.