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Система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью

Система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью

14 августа 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ликвидировали вражеский беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

В западной части региона в 7 утра заметили дрон. Его удалось ликвидировать за счет средств ПВО.

«По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор.

В комментариях пользователи похвалили российских военных.

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«Оперативно сработали», — написали местные жители.

«Спасибо нашим ПВО, безопасности всем», — сообщают ростовчане.

Добавим, что подобное в регионе происходит далеко не в первый раз. Каждый раз срабатывает система ПВО и устраняет угрозы.

Так, над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотник#Происшествия
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