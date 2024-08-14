Система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В западной части региона в 7 утра заметили дрон. Его удалось ликвидировать за счет средств ПВО.
«По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор.
В комментариях пользователи похвалили российских военных.
«Оперативно сработали», — написали местные жители.
«Спасибо нашим ПВО, безопасности всем», — сообщают ростовчане.
Добавим, что подобное в регионе происходит далеко не в первый раз. Каждый раз срабатывает система ПВО и устраняет угрозы.
Так, над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника.