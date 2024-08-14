Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области

Согласно информации от метеорологов, в следующем месяце ожидаются 16 солнечных дней, 3 дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Средняя скорость ветра будет составлять около четырех метров в секунду. Этот прогноз был подготовлен сервисом «Яндекса» на основе усредненных данных за предшествующие десять лет.



В начале сентября обещают облачную погоду, при этом средняя температура составит приблизительно +26 градусов. С 4 по 6 сентября должно выглянуть солнце. Начиная с 7 числа, синоптики предсказывают облачное небо с температурой около +24 градусов. В последующие дни температура снизится до +23 градусов, но есть вероятность, что станет солнечно.