Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Согласно прогнозам, с 15 августа в регионе начнется потепление и уже 18 числа температура перешагнет отметку в +30 градусов. Через пару дней она составит +34 градуса, будет солнечная погода и без осадков.
Жара в температурой более +30 градусов будет сохраняться практически до конца месяца. В среду, 28 августа, термометры покажут +31 градус и пройдут дожди. После этого ожидается облачная погода с температурой около +27 градусов.
Согласно информации от метеорологов, в следующем месяце ожидаются 16 солнечных дней, 3 дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Средняя скорость ветра будет составлять около четырех метров в секунду. Этот прогноз был подготовлен сервисом «Яндекса» на основе усредненных данных за предшествующие десять лет.
В начале сентября обещают облачную погоду, при этом средняя температура составит приблизительно +26 градусов. С 4 по 6 сентября должно выглянуть солнце. Начиная с 7 числа, синоптики предсказывают облачное небо с температурой около +24 градусов. В последующие дни температура снизится до +23 градусов, но есть вероятность, что станет солнечно.
С 12 по 15 сентября стоит ожидать облачное небо, но с 16 по 17 число прогнозируют солнечную погоду. Тем не менее, на следующий день могут начаться дожди, которые закончатся ближе к ночи.
С 19 сентября температура начнет снижаться и достигнет +22 градусов, а к 23 числу опустится до +20 градусов. Метеорологи также сообщают о возможном дожде 24 и 25 сентября.
В конце месяца предсказывают ясную погоду, однако температура останется около +18 градусов. Ночью она снизится до +13 градусов.
В октябре в регион придет настоящая осень и резко похолодает. По прогнозам, в этом месяце ростовчан ждут 18 дней с облачной погодой, 10 солнечных дней и 3 дня с длительными дождями.
В первые двое суток прогнозируется ясная погода с температурой до +16 градусов. Затем, 3 и 4 октября, будет облачно, после чего должны быть несколько солнечных дней.
С 9 по 15 числа вновь станет облачно, и температура упадет до +14 градусов. К 19 октября возможны похолодания до +12 градусов.
По информации синоптиков, 23 и 24 октября ожидаются дожди. Температура воздуха составит приблизительно +10 градусов. Облачная погода продлится до конца месяца, и 30 числа снова ожидаются осадки.
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