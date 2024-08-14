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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области

Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области

14 августа 2024, 10:15
Фото: rostovgazeta.ru
Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области

Теплая погода с дождями ожидается в Ростовской области в сентябре

В Ростовской области синоптики прогнозируют теплый сентябрь, но не исключают дождливые дни. К чему стоит готовиться в начале осени, в материале RostovGazeta.

Какая будет погода в конце августа

Согласно прогнозам, с 15 августа в регионе начнется потепление и уже 18 числа температура перешагнет отметку в +30 градусов. Через пару дней она составит +34 градуса, будет солнечная погода и без осадков.

Жара в температурой более +30 градусов будет сохраняться практически до конца месяца. В среду, 28 августа, термометры покажут +31 градус и пройдут дожди. После этого ожидается облачная погода с температурой около +27 градусов.

Прогноз погоды в сентябре

Прогноз погоды в сентябреПрогноз погоды в сентябре
Прогноз погоды в сентябре
Фото: 1MI

Согласно информации от метеорологов, в следующем месяце ожидаются 16 солнечных дней, 3 дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью. Средняя скорость ветра будет составлять около четырех метров в секунду. Этот прогноз был подготовлен сервисом «Яндекса» на основе усредненных данных за предшествующие десять лет.

В начале сентября обещают облачную погоду, при этом средняя температура составит приблизительно +26 градусов. С 4 по 6 сентября должно выглянуть солнце. Начиная с 7 числа, синоптики предсказывают облачное небо с температурой около +24 градусов. В последующие дни температура снизится до +23 градусов, но есть вероятность, что станет солнечно.

С 12 по 15 сентября стоит ожидать облачное небо, но с 16 по 17 число прогнозируют солнечную погоду. Тем не менее, на следующий день могут начаться дожди, которые закончатся ближе к ночи.

С 19 сентября температура начнет снижаться и достигнет +22 градусов, а к 23 числу опустится до +20 градусов. Метеорологи также сообщают о возможном дожде 24 и 25 сентября.

В конце месяца предсказывают ясную погоду, однако температура останется около +18 градусов. Ночью она снизится до +13 градусов.

Погода в октябре

Погода в октябреПогода в октябре
Погода в октябре
Фото: rostovgazeta.ru

В октябре в регион придет настоящая осень и резко похолодает. По прогнозам, в этом месяце ростовчан ждут 18 дней с облачной погодой, 10 солнечных дней и 3 дня с длительными дождями.

В первые двое суток прогнозируется ясная погода с температурой до +16 градусов. Затем, 3 и 4 октября, будет облачно, после чего должны быть несколько солнечных дней.

С 9 по 15 числа вновь станет облачно, и температура упадет до +14 градусов. К 19 октября возможны похолодания до +12 градусов.

По информации синоптиков, 23 и 24 октября ожидаются дожди. Температура воздуха составит приблизительно +10 градусов. Облачная погода продлится до конца месяца, и 30 числа снова ожидаются осадки.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогнозы#Погода#Дожди#Температура#Октябрь#Сентябрь
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