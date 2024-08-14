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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Стало известно, когда наступит климатическая осень в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда наступит климатическая осень в Ростове-на-Дону

14 августа 2024, 15:24
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда наступит климатическая осень в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону по-настоящему осенняя погода наступит только в октябре, следует из прогнозов синоптиков.

В сервисе «Яндекса» составили прогноз погоды на ближайшие месяцы. Он основан на данных, собранных за последние несколько лет.

Ожидается, что осенняя погода придет в донскую столицу в октябре. В сентябре будет еще жарко, но временами могут пройти дожди.

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В октябре ожидается настоящая осень, и температура значительно снизится. По данным синоптиков, в Ростове будет 18 облачных дней, 10 солнечных и 3 дня с продолжительными осадками.

В середине месяца температура упадет до +14 градусов, а к 19 числу она составит +12 градусов. Далее она будет только снижаться.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Прогноз погоды#Синоптики#Климатическая осень
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