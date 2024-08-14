Стало известно, когда наступит климатическая осень в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В сервисе «Яндекса» составили прогноз погоды на ближайшие месяцы. Он основан на данных, собранных за последние несколько лет.
Ожидается, что осенняя погода придет в донскую столицу в октябре. В сентябре будет еще жарко, но временами могут пройти дожди.
В октябре ожидается настоящая осень, и температура значительно снизится. По данным синоптиков, в Ростове будет 18 облачных дней, 10 солнечных и 3 дня с продолжительными осадками.
В середине месяца температура упадет до +14 градусов, а к 19 числу она составит +12 градусов. Далее она будет только снижаться.
Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.