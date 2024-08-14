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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:42

В Ростовской области начальник полиции обложил данью подчиненных

В Ростовской области задержали начальника ГАИ за взятки и дань с подчиненных

14 августа 2024, 07:36
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
В Ростовской области начальник полиции обложил данью подчиненных
В Ростовской области задержали начальника ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району, которому вменяют получение взяток, сообщили в региональном УФСБ.

По информации управления, фигурант в течение года требовал от инспекторов ДПС каждый месяц передавать ему по 8,5 тысячи рублей с человека. За это он обещал покровительство, в ином случае угрожал проблемами.

Кроме того, фигурант каждый месяц получал деньги от владельца штрафстоянки. На нее свозили машины нарушителей по указанию полицейского.

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Теперь по фактам получения взяток возбудили уголовное дело. В данный момент идет проверка всей информации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Задержание#Происшествия
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