В Ростовской области задержали начальника ГАИ за взятки и дань с подчиненных

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По информации управления, фигурант в течение года требовал от инспекторов ДПС каждый месяц передавать ему по 8,5 тысячи рублей с человека. За это он обещал покровительство, в ином случае угрожал проблемами.
Кроме того, фигурант каждый месяц получал деньги от владельца штрафстоянки. На нее свозили машины нарушителей по указанию полицейского.
Теперь по фактам получения взяток возбудили уголовное дело. В данный момент идет проверка всей информации.
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