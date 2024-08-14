В Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых воронов

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В Ростовской области с 15 августа 2024 года начнется сезон охоты на барсуков. Животных можно отлавливать до 31 октября 2024 года. Кроме того, с 17 августа дончане смогут поохотиться на серого ворона. Птиц можно отстреливать до 31 декабря.
В настоящий момент в донском регионе продолжается сезон охоты на волков, шакалов, а также водоплавающую дичь, перепелов, голубей и горлиц, однако при использовании подружейных собак.
Ранее в Ростовской области от растерзания спасли краснокнижного хоря-перевязку. Животное могли загрызть голодные собаки.
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