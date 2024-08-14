В Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых воронов

В Ростовской области с 15 августа 2024 года начнется сезон охоты на барсуков. Животных можно отлавливать до 31 октября 2024 года. Кроме того, с 17 августа дончане смогут поохотиться на серого ворона. Птиц можно отстреливать до 31 декабря.