В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале

В Ростовской области задержали начальника ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району за то, что он около года требовал от инспекторов ДПС ежемесячно по 8,5 тысячи рублей с каждого. В обмен на деньги он обещал покровительство. Если те отказывались, то руководитель грозил создать дополнительные проблемы.