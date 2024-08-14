rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и женщину с боеприпасами на вокзале

В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале

14 августа 2024, 17:27
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и женщину с боеприпасами на вокзале
В Ростовской области задержали начальника ГАИ из-за подозрения в получение взяток, тем временем на Дону система ПВО уничтожила БПЛА, а в Ростове-на-Дону женщина пыталась пронести на железнодорожный вокзал сумку с боеприпасами.

Задержанный начальник ГАИ

В Ростовской области задержали начальника ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району за то, что он около года требовал от инспекторов ДПС ежемесячно по 8,5 тысячи рублей с каждого. В обмен на деньги он обещал покровительство. Если те отказывались, то руководитель грозил создать дополнительные проблемы.

Помимо этого он каждый месяц получал денежные средства от владельца штрафстоянки. Туда привозили авто нарушителей по указанию полицейского.

Отметим, что правоохранительные органы возбудили по этому факту уголовное дело.

В Ростовской области задержали начальника ГИА ОМВД РФ по Аксайскому районуВ Ростовской области задержали начальника ГИА ОМВД РФ по Аксайскому району
В Ростовской области задержали начальника ГИА ОМВД РФ по Аксайскому району
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростовской области люди массово становятся банкротами и исчезают самокаты
Узнать подробнее

Уничтожение БПЛА

Губернатор донского региона Василий Голубев рассказал, что утром в западной части Ростовской области система ПВО успешно ликвидировала вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

Позднее жители одного из жилых районов Ростова сообщили о характерных для ПВО следах в небе. Однако подтверждения этой информации не было.

Комбайнеры нашли беспилотник в поле в Ростовской области
Узнать подробнее

Сумка с боеприпасами

На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону у женщины при осмотре обнаружили 26 патронов. При этом документов, разрешающих перевозку, она не предоставила. Владелицей оказалась уроженка ДНР, ранее не была судима.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что боеприпасы пригодны для использования. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Женщине может грозить до пяти лет колонии.

На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону у женщины при осмотре обнаружили 26 патронов.На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону у женщины при осмотре обнаружили 26 патронов.
На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону у женщины при осмотре обнаружили 26 патронов.
Фото: wikimedia.org
Читайте также:
В Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейскихИтоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманыЖителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятки#БПЛА#Беспилотники#Задержание#Вокзал#Система ПВО#Атака БПЛА#Патроны#Боеприпасы#Начальник#Итоги дня
Подпишитесь
Омбудсмен рассказал, как запрет телефонов в школах Ростова скажется на детях
Сегодня, 10:28
Политолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской области
Сегодня, 09:06
Огромные пробки появились на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 11:20
Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области
Сегодня, 10:15
Лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 млн рублей
Сегодня, 09:55
«Любовь и неврозы»: как психиатр Олег Силецкий лечил пациентов пением в Ростове
Сегодня, 09:20