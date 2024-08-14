В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В Ростовской области задержали начальника ГАИ ОМВД РФ по Аксайскому району за то, что он около года требовал от инспекторов ДПС ежемесячно по 8,5 тысячи рублей с каждого. В обмен на деньги он обещал покровительство. Если те отказывались, то руководитель грозил создать дополнительные проблемы.
Помимо этого он каждый месяц получал денежные средства от владельца штрафстоянки. Туда привозили авто нарушителей по указанию полицейского.
Отметим, что правоохранительные органы возбудили по этому факту уголовное дело.
Губернатор донского региона Василий Голубев рассказал, что утром в западной части Ростовской области система ПВО успешно ликвидировала вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
Позднее жители одного из жилых районов Ростова сообщили о характерных для ПВО следах в небе. Однако подтверждения этой информации не было.
На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону у женщины при осмотре обнаружили 26 патронов. При этом документов, разрешающих перевозку, она не предоставила. Владелицей оказалась уроженка ДНР, ранее не была судима.
Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что боеприпасы пригодны для использования. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Женщине может грозить до пяти лет колонии.