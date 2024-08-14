В Ростовской области осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Дончане Сергей и Яна являлись приемными родителями пятерым несовершеннолетним детям. Однако вместе того, чтобы заботиться о них, пара избивала ребят. Фигуранты периодически морили их голодом, запрещали мыться, спать в кроватях и не только.
Сальский районный суд Ростовской области признал супругов виновными по подпунктам «а», «г», «е» части 2 статьи 117 УК РФ и статьи 156 УК РФ. Им дали пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Добавим, что в настоящий момент приговор не вступил в силу.
Ранее ростовчане рассказали о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове-на-Дону.