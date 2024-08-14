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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

В Ростовской области осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей

В Ростовской области осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей

14 августа 2024, 12:56
Фото: Unsplash
В Ростовской области осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей
В Ростовской области посадили супругов Киршенко, которые издевались над своими несовершеннолетними приемными детьми, сообщает Объединенная пресс-служба региональных судов.

Дончане Сергей и Яна являлись приемными родителями пятерым несовершеннолетним детям. Однако вместе того, чтобы заботиться о них, пара избивала ребят. Фигуранты периодически морили их голодом, запрещали мыться, спать в кроватях и не только.

Сальский районный суд Ростовской области признал супругов виновными по подпунктам «а», «г», «е» части 2 статьи 117 УК РФ и статьи 156 УК РФ. Им дали пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Добавим, что в настоящий момент приговор не вступил в силу.

Ранее ростовчане рассказали о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове-на-Дону.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Приговор#Суд#Пострадавшие дети#Наказание#Избиение#Приемные родители
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