В Ростовской области ожидается скачок цен на водку

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В России, в том числе и в Ростовской области, с 1 сентября текущего года поднимутся цены на водку. Рост стоимости обусловлен политикой нового руководства АО «Росспиртпром».
Дробиз отметил, что крупнейший поставщик спирта «Росспиртпром» предупредил производителей об увеличении цен почти на 9%. Он связывает это с желанием частных владельцев компании повысить рентабельность производства.
Добавим, что это станет третьим подорожанием алкоголя с начала лета. К осени 2024 года стоимость спиртного суммарно вырастет на четверть.
Ранее стало известно, что в донском регионе потребительские цены выросли почти на 5%. Подробнее о том, на сколько взлетела стоимость масла, рыбы и хлеба в материале RostovGazeta.
До этого Ростовстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области.