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Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростовской области взлетят цены на водку

В Ростовской области ожидается скачок цен на водку

14 августа 2024, 16:59
Фото: 1MI
В Ростовской области взлетят цены на водку
В Ростовской области ожидается очередное увеличение цен на водку. Об этом пишет Lenta со ссылкой на главу Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза.

В России, в том числе и в Ростовской области, с 1 сентября текущего года поднимутся цены на водку. Рост стоимости обусловлен политикой нового руководства АО «Росспиртпром».

Дробиз отметил, что крупнейший поставщик спирта «Росспиртпром» предупредил производителей об увеличении цен почти на 9%. Он связывает это с желанием частных владельцев компании повысить рентабельность производства.

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Добавим, что это станет третьим подорожанием алкоголя с начала лета. К осени 2024 года стоимость спиртного суммарно вырастет на четверть.

Ранее стало известно, что в донском регионе потребительские цены выросли почти на 5%. Подробнее о том, на сколько взлетела стоимость масла, рыбы и хлеба в материале RostovGazeta.

До этого Ростовстат назвал обновленные цены на бензин в Ростовской области.

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