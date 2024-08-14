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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Вместо курортного сбора: туристический налог введут в Ростове-на-Дону

Вместо курортного сбора: туристический налог введут в Ростове-на-Дону

14 августа 2024, 08:38
Фото: rostov-gorod.ru
Вместо курортного сбора: туристический налог введут в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону введут туристический налог с 2025 года

С 1 января 2025 года в Ростове появится туристический налог, сообщает пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

В июле в России приняли закон, позволяющий местным властям вводить туристический налог. По своей сути он заменяет курортный сбор. В администрации Ростова решили воспользоваться этой возможностью и с начала нового года ввести туристический налог.

Известно, что его будут платить организации и физлица, предоставляющие услуги временного проживания. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию туристов. Минимальная сумма налога составит сто рублей в сутки.

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Ранее стало известно, что Ростов-на-Дону не получит официальный статус «Столицы Юга России».

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