«Za Победу»: в пермском микрорайоне Голованово ПЦБК и РСБИ провели семейный фестиваль

Фестиваль «Za Победу» был организован в честь Дня физкультурника и Года семьи, который проводится в России. В сентябре в ДК «Бумажник» планируется проведение дня открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки из микрорайона Голованово смогут пообщаться с тренерами и записаться на занятия в спортивные секции, которые их интересуют.