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«Za Победу»: в пермском микрорайоне Голованово ПЦБК и РСБИ провели семейный фестиваль

«Za Победу»: в пермском микрорайоне Голованово ПЦБК и РСБИ провели семейный фестиваль

14 августа 2024, 10:26
Фото: ПЦБК
В пермском микрорайоне Голованово в сквере «Страна нашего детства» 11 августа прошел праздник, посвященный спорту, молодежи и патриотизму, — семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу». В мероприятии приняли участие жители микрорайона и сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

Это стало первым событием, проведенным молодежно-спортивным движением «Лига ПЦБК». На мероприятии проходили различные мастер-классы: от метания ножей до управления беспилотниками. Победителей отметили медалями и подарками, сообщает properm.ru.

Пермская ЦБК активно организует в Голованове различные спортивные мероприятия. Дети бесплатно посещают секции во Дворце культуры «Бумажник». С 2024 года планируется развитие спортивных единоборств, которыми займутся ПЦБК и РСБИ, создавшие совместно движение «Лига ПЦБК».

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков отметил, что компания обладает опытом реализации спортивных проектов. Например, с 2021 года дети из Голованова тренируются у воспитанников хоккейного клуба «Молот». Глава ПЦБК подчеркнул важность предоставления детям возможности заниматься спортом, а также развития патриотизма через занятия боевыми искусствами.

В соглашении между Пермской ЦБК, РСБИ и школой № 123 микрорайона Бумкомбинат перечислены цели и задачи «Лиги ПЦБК». Флаг данного движения стал символом их сотрудничества. Его вручил кадетам школы исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он подчеркнул, что союз заинтересован в патриотическом воспитании молодежи и развитии боевых искусств.

На открытии фестиваля присутствовали представители краевого минспорта, штаба общественной поддержки края и районной администрации. Основное внимание было уделено теме патриотизма.

На мероприятии выступили спортсмены из региональных спортивных федераций различных единоборств, а также представители центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.

Фестиваль «Za Победу» был организован в честь Дня физкультурника и Года семьи, который проводится в России. В сентябре в ДК «Бумажник» планируется проведение дня открытых дверей «Лиги ПЦБК», где подростки из микрорайона Голованово смогут пообщаться с тренерами и записаться на занятия в спортивные секции, которые их интересуют.

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