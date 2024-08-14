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Updated Сегодня, 17:34

Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей

Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей

14 августа 2024, 17:32
Фото: Сообщество ВКонтакте «Подслухано Сальск»
Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей
В Ростовской области во время прочищения труб обнаружили огромное количество земляных червей, сообщил паблик «Подслухано Сальск».

В Сальске засорилась водопроводная труба в одном из жилых домов. После того, как местная жительница разобрала сифон, ужаснулась от увиденного. Труба была забита плотным комом земляных червей. Теперь сальчанка сомневается в качестве воды и ее фильтрации.

«Привет, Сальский водоканал», — написала горожанка.

Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червями
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Дончане возмущены тем, какую воду им приходится пить: «Такую воду многие пьют. Ужас!»

«Оказывается вода наша сильно насыщена белком с высоким содержанием протеина», — шутит пользователь.

«Санэпидемстанция где?», — пишет подписчик.

Ранее житель Ростовской области купил в сетевом магазине сосиску в тесте с червями.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Вода#Сальск#Водопровод#Водоканал#Грязная вода#Паразиты#Черви#Кран#Трубы#Качество воды
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