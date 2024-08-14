Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей

В Сальске засорилась водопроводная труба в одном из жилых домов. После того, как местная жительница разобрала сифон, ужаснулась от увиденного. Труба была забита плотным комом земляных червей. Теперь сальчанка сомневается в качестве воды и ее фильтрации.