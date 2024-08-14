Жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В Сальске засорилась водопроводная труба в одном из жилых домов. После того, как местная жительница разобрала сифон, ужаснулась от увиденного. Труба была забита плотным комом земляных червей. Теперь сальчанка сомневается в качестве воды и ее фильтрации.
«Привет, Сальский водоканал», — написала горожанка.
Дончане возмущены тем, какую воду им приходится пить: «Такую воду многие пьют. Ужас!»
«Оказывается вода наша сильно насыщена белком с высоким содержанием протеина», — шутит пользователь.
«Санэпидемстанция где?», — пишет подписчик.
Ранее житель Ростовской области купил в сетевом магазине сосиску в тесте с червями.