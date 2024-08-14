Жителя Ростовской области осудили за общение с иностранцами. В чем он виноват?

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В Ростовской области осудили Геннадия Новицкого по статье 275 УК РФ — госизмена. Мужчина получил три года и шесть месяцев колонии общего режима за сотрудничество с иностранными лицами с целью навредить безопасности России.
Издание отмечает, что суд отказался предоставлять детали дела, так как судебный процесс был закрытый. Известно, что полиция задержала Новицкого еще в феврале текущего года.
Читайте также о том, что в донской столице осудили конвоира из-за попытки побега арестанта из здания суда.
До этого в Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике. Женщина хотела подорвать подъезд жилого дома.