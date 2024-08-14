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Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Жителя Ростовской области осудили за госизмену

Жителя Ростовской области осудили за общение с иностранцами. В чем он виноват?

14 августа 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Жителя Ростовской области осудили за госизмену

Жителя Ростовской области осудили за общение с иностранными организациями

Ростовский областной суд вынес приговор местному жителю за сотрудничество с иностранными организациями, сообщает «Коммерсантъ».

В Ростовской области осудили Геннадия Новицкого по статье 275 УК РФ — госизмена. Мужчина получил три года и шесть месяцев колонии общего режима за сотрудничество с иностранными лицами с целью навредить безопасности России.

Издание отмечает, что суд отказался предоставлять детали дела, так как судебный процесс был закрытый. Известно, что полиция задержала Новицкого еще в феврале текущего года.

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До этого в Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике. Женщина хотела подорвать подъезд жилого дома.

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