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Британия хочет разрешить Украине атаки ракетами, способными достать до Ростова

Британия хочет разрешить Украине атаки ракетами, способными достать до Ростова

15 августа 2024, 06:56
Фото: mil.ru
Британия хочет разрешить Украине атаки ракетами, способными достать до Ростова
Министры в Великобритании работают над тем, чтобы уговорить союзников разрешить Украине применять полученные крылатые ракеты Storm Shadow для атак на российскую территорию, сообщает РИА «Новости». Гипотетически и в теории — они могут достать до территории Ростовской области.

Отмечается, что вопрос о выдаче таких разрешений затрагивает, помимо Британии, еще два государства.

Как сообщает издание, за кулисами министры стараются уговорить союзников разрешить Украине применение крылатых ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Некоторые страны выражают нежелание позволить Киеву пользоваться дальнобойным оружием, так как это может привести к эскалации конфликта и урону российским городам и селам.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что дальность ракет Storm Shadow составляет 250 километров.

Ранее система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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