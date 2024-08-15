Британия хочет разрешить Украине атаки ракетами, способными достать до Ростова

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Отмечается, что вопрос о выдаче таких разрешений затрагивает, помимо Британии, еще два государства.
Как сообщает издание, за кулисами министры стараются уговорить союзников разрешить Украине применение крылатых ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Некоторые страны выражают нежелание позволить Киеву пользоваться дальнобойным оружием, так как это может привести к эскалации конфликта и урону российским городам и селам.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что дальность ракет Storm Shadow составляет 250 километров.
Ранее система ПВО уничтожила беспилотник над Ростовской областью.