rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Что делать при отравлении грибами до приезда врачей

15 августа 2024, 08:12
В этом году урожай грибов выдался по-настоящему богатым. Опытные любители тихой охоты знают, какие из них можно срезать, как обработать и с чем есть, а новички могут столкнуться с неприятными последствиями. Самое безобидное — отравление.

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что делать при отравлении грибами.

По ее словам, при подозрении на отравление необходимо сразу вызвать скорую помощь.

«Пока медики добираются до вас, можно попытаться оказать помощь самостоятельно. Во-первых, важно соблюдать постельный режим. Если больного знобит, необходимо его укутать. Во-вторых, употреблять как можно больше жидкости», — пояснила гастроэнтеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Из напитков, продолжила Сухорукова, лучше всего подходит чистая минеральная вода комнатной температуры, солевые растворы, охлажденный зеленый чай или слабый раствор марганцовки.

«Приветствуется прием энтеросорбентов, впитывающих и выводящих яды и токсины из организма. Это энтеросгель, активированный уголь, атоксил, смекта, белый уголь и другие», — заключила она.

Подпишитесь
Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации у Ростовской АЭС
Сегодня, 07:13
Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области
Сегодня, 07:33
В Азове семь человек попали в больницу после тяжелого отравления фастфудом
Сегодня, 07:04
Владимир Путин помиловал осужденного жителя Ростовской области
Сегодня, 08:24
В Ростовской области сорвали план по капремонту домов в 2024 году
Сегодня, 08:27
На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств
Сегодня, 08:44