Что делать при отравлении грибами до приезда врачей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что делать при отравлении грибами.
По ее словам, при подозрении на отравление необходимо сразу вызвать скорую помощь.
«Пока медики добираются до вас, можно попытаться оказать помощь самостоятельно. Во-первых, важно соблюдать постельный режим. Если больного знобит, необходимо его укутать. Во-вторых, употреблять как можно больше жидкости», — пояснила гастроэнтеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Из напитков, продолжила Сухорукова, лучше всего подходит чистая минеральная вода комнатной температуры, солевые растворы, охлажденный зеленый чай или слабый раствор марганцовки.
«Приветствуется прием энтеросорбентов, впитывающих и выводящих яды и токсины из организма. Это энтеросгель, активированный уголь, атоксил, смекта, белый уголь и другие», — заключила она.