Движение перекрыли на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 15 августа

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
До 30 сентября закрыт проезд на перекрестке Крепостного и Черниговской. До 15 октября перекрыли дорогу на Сиверса вдоль строения № 12д.
До 15 сентября придется искать пути объезда улицы Турмалиновская от здания №98 до Нансена, 151. Кроме того, закрыли проезд вдоль строения № 62 по улице Турмалиновская.
До 10 октября нельзя проехать по Малюгиной на участке от дома №214 до проспекта Кировский. В течение месяца ограничения будут действовать на Шеболдаева на участке от дома № 2А до № 2М, а также в районе Страны Советов, 5 и Доватора, 148Б.
Ранее огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в городе.
До этого застрявший в яме автобус парализовал движение в части донской столицы.