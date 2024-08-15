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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

Движение перекрыли на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 15 августа

Движение перекрыли на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 15 августа

15 августа 2024, 12:02
Фото: 1MI
Движение перекрыли на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 15 августа
В Ростове-на-Дону автомобилисты не смогут проехать по нескольким улицам с четверга, 15 августа, следует из информации Департамента автодорог.

До 30 сентября закрыт проезд на перекрестке Крепостного и Черниговской. До 15 октября перекрыли дорогу на Сиверса вдоль строения № 12д.

До 15 сентября придется искать пути объезда улицы Турмалиновская от здания №98 до Нансена, 151. Кроме того, закрыли проезд вдоль строения № 62 по улице Турмалиновская.

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До 10 октября нельзя проехать по Малюгиной на участке от дома №214 до проспекта Кировский. В течение месяца ограничения будут действовать на Шеболдаева на участке от дома № 2А до № 2М, а также в районе Страны Советов, 5 и Доватора, 148Б.

Ранее огромный тополь рухнул на два дерева и спровоцировал пробку в городе.

До этого застрявший в яме автобус парализовал движение в части донской столицы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Транспорт#Дорожные ограничения
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