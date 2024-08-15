Движение перекрыли на нескольких улицах Ростова-на-Дону с 15 августа

До 10 октября нельзя проехать по Малюгиной на участке от дома №214 до проспекта Кировский. В течение месяца ограничения будут действовать на Шеболдаева на участке от дома № 2А до № 2М, а также в районе Страны Советов, 5 и Доватора, 148Б.