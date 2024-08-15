Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Кировский районный суд Ростова-на-Дону начал новые разбирательства в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Андрея Майера. «Ъ-Юг» пишет, что экс-министра обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, он и действующие с ним по предварительному сговору неустановленные лица в обход закона создали условия для финансирования ряда муниципальных проектов из федерального и областного бюджета. Преступления совершались с 2018 по 2020 годы. Сумма причинённого его действиями ущерба составляет 887 миллионов рублей.
Андрей Майер вину признал частично. Он заявил, что в его действиях есть признаки халатности, но умышленного превышения должностных полномочий он не совершал.
На слушаниях будут обсуждать новые эпизоды в деле экс-министра жилищно-коммунального хозяйства региона.
На днях в объединённой пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Андрею Майеру продлили арест. Под стражей он проведёт ещё как минимум шесть месяцев — до 30 января 2025 года.
В марте прошлого года суд вынес приговор Андрею Майеру, назначив ему 3,5 года заключения за превышение должностных полномочий при благоустройстве зелёных зон. Ущерб оценили в 300 миллионов рублей. Затем срок наказания увеличили до пяти лет. Бывший министр пытался обжаловать вердикт, но потерпел неудачу.