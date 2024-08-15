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Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Новые слушания начались по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу

15 августа 2024, 13:26
Фото: donland.ru
Новые слушания начались по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера
В среду, 14 августа, начались новые слушания по делу экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, следует из данных в электронной картотеке дел суда.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону начал новые разбирательства в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Андрея Майера. «Ъ-Юг» пишет, что экс-министра обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, он и действующие с ним по предварительному сговору неустановленные лица в обход закона создали условия для финансирования ряда муниципальных проектов из федерального и областного бюджета. Преступления совершались с 2018 по 2020 годы. Сумма причинённого его действиями ущерба составляет 887 миллионов рублей.

Андрей Майер вину признал частично. Он заявил, что в его действиях есть признаки халатности, но умышленного превышения должностных полномочий он не совершал.

Суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области
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На слушаниях будут обсуждать новые эпизоды в деле экс-министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

На днях в объединённой пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Андрею Майеру продлили арест. Под стражей он проведёт ещё как минимум шесть месяцев — до 30 января 2025 года.

В марте прошлого года суд вынес приговор Андрею Майеру, назначив ему 3,5 года заключения за превышение должностных полномочий при благоустройстве зелёных зон. Ущерб оценили в 300 миллионов рублей. Затем срок наказания увеличили до пяти лет. Бывший министр пытался обжаловать вердикт, но потерпел неудачу.

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