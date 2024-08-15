Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу

Кировский районный суд Ростова-на-Дону начал новые разбирательства в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Андрея Майера. «Ъ-Юг» пишет, что экс-министра обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, он и действующие с ним по предварительному сговору неустановленные лица в обход закона создали условия для финансирования ряда муниципальных проектов из федерального и областного бюджета. Преступления совершались с 2018 по 2020 годы. Сумма причинённого его действиями ущерба составляет 887 миллионов рублей.