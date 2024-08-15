Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове за взятку

Следствие установлило, что преступление произошло во время реализации госконтракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Бывший замначальника Южной таможенной службы Александр Скрипкин дал указание контрактной службе подготовить документацию таким образом, чтобы в конкурсе смог победить только объект, принадлежащий компании бизнесмена Владислава Григориадиса. Из-за этого из конкурса были исключены другие возможные участники.