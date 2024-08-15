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Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове за взятку

Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове за взятку

15 августа 2024, 15:17
Фото: Московские суды общей юрисдикции
Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове за взятку
Вынесен обвинительный приговор сотрудникам Южного таможенного управления, а также бизнесмену, причастным к превышению должностных полномочий и мошенничеству при реализации государственного контракта, поделились в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Следствие установлило, что преступление произошло во время реализации госконтракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Бывший замначальника Южной таможенной службы Александр Скрипкин дал указание контрактной службе подготовить документацию таким образом, чтобы в конкурсе смог победить только объект, принадлежащий компании бизнесмена Владислава Григориадиса. Из-за этого из конкурса были исключены другие возможные участники.

Скрипкин получил от бизнесмена деньги. А Григориадис смог завысить стоимость объекта для госконтракта.

Ещё одной фигуранткой дела стала бывшая начальник контрактной службы Южного Таможенного управления Екатерина Радченко. Она помогла Скрипкину и Григориадису провернуть махинацию.

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Октябрьский районный суд Ростова признал всех троих фигурантов дела виновными. Скрипкину дали восемь лет и один месяц лишения свободы с конфискацией в собственность государства 500 тысяч рублей. Именно эту сумму он получил от Григориадиса в качестве взятки.

Радченко назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на два года.

Григориадис также получил три года лишения свободы условно. В ходе судебного процесса он добровольно возместил имущественный ущерб по уголовному делу в размере 49,3 миллиона рублей.

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