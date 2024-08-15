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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Гидрометцентр рассказал об уровне радиации на территории Ростовской области

Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации у Ростовской АЭС

15 августа 2024, 07:13
Фото: Pxhere
Гидрометцентр рассказал об уровне радиации на территории Ростовской области

Гидрометцентр сообщил об уровне радиации на территории Ростовской области

Эксперты замерили уровень радиации на территории Южного федерального округа и Ростовской области. Подробнее о фоне излучения рассказало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии.

По информации Гидрометцентра на 14 августа 2024 года, на территории ЮФО, в том числе и Ростовской области, не было отмечено опасных загрязнений воздуха, почв и других элементов биосферы. Так, в регионах ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,09–0,18 микрозиверт в час. При этом в районе Ростовской АЭС показатели еще ниже. Здесь сила излучения варьируется от 0,10 до 0,14 микрозиверт в час.

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Добавим, что данные показатели не превышают допустимого радиационного фона.

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