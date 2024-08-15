Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации у Ростовской АЭС

По информации Гидрометцентра на 14 августа 2024 года, на территории ЮФО, в том числе и Ростовской области, не было отмечено опасных загрязнений воздуха, почв и других элементов биосферы. Так, в регионах ЮФО мощность дозы гамма-излучения составила 0,09–0,18 микрозиверт в час. При этом в районе Ростовской АЭС показатели еще ниже. Здесь сила излучения варьируется от 0,10 до 0,14 микрозиверт в час.