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Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-Дону

Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-Дону

15 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии подтопило дорогу на одной из улиц, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

В городе появился настоящий коммунальный фонтан, из люка начали бить потоки воды. Это привело к подтоплению проезжей части.

Но движение на этом участке не перекрывали, автомобили свободно проезжали. Происшествие случилось на улице Штахановского.

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«Красиво. А вечерняя подсветка предусмотрена? В музыка будет?», — пошутили пользователи в комментариях.

Фото: «Это Ростов новости» — тг

Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не было. Информация уточняется.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Коммунальная авария#Подтопление#Происшествия
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