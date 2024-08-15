Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:00
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В городе появился настоящий коммунальный фонтан, из люка начали бить потоки воды. Это привело к подтоплению проезжей части.
Но движение на этом участке не перекрывали, автомобили свободно проезжали. Происшествие случилось на улице Штахановского.
«Красиво. А вечерняя подсветка предусмотрена? В музыка будет?», — пошутили пользователи в комментариях.
Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не было. Информация уточняется.
Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.