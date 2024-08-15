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Машины в Ростовской области могут подорожать в два раза

Машины в Ростовской области могут подорожать в два раза

15 августа 2024, 05:51
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, цены на автомобили могут вырасти в два раза, сообщает Autonews.

По информации издания, это может произойти к 2030 году. Говорится, что к этому периоду приобрести автомобиль смогут около 5% россиян.

За последние два года стоимость автомобилей в России увеличилась в два раза. С учетом инфляции и новой корректировки утилизационного сбора, предполагается, что к 2030 году цены на них удвоятся еще раз.

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Автопроизводители вынуждены включать дополнительные расходы в цену автомобилей. В итоге именно покупатели становятся теми, кто оплачивает утилизационный сбор.

Ранее стало известно, что такси в Ростовской области может подорожать на 35%.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Автомобили
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