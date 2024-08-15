Машины в Ростовской области могут подорожать в два раза

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
По информации издания, это может произойти к 2030 году. Говорится, что к этому периоду приобрести автомобиль смогут около 5% россиян.
За последние два года стоимость автомобилей в России увеличилась в два раза. С учетом инфляции и новой корректировки утилизационного сбора, предполагается, что к 2030 году цены на них удвоятся еще раз.
Автопроизводители вынуждены включать дополнительные расходы в цену автомобилей. В итоге именно покупатели становятся теми, кто оплачивает утилизационный сбор.
Ранее стало известно, что такси в Ростовской области может подорожать на 35%.