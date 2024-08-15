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Жители Ростовской области подхватили кишечную инфекцию, съев уличный фастфуд

В Азове семь человек попали в больницу после тяжелого отравления фастфудом

15 августа 2024, 07:04
Фото: Pxhere / для иллюстрации
Жители Ростовской области подхватили кишечную инфекцию, съев уличный фастфуд
В Ростовской области семь человек, в том числе дети, попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как поели уличный фастфуд, сообщает «Ёрш» со ссылкой на начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирину Гарькавую.

В Азове семь человек, двое из них дети, поступили в медицинское учреждение с острой кишечной инфекцией. Дончан мучала диарея, рвота, высокая температура и другие симптомы заболевания. После выяснения обстоятельств стало ясно, что все заболели, поев уличную готовую еду.

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Эпидрасследование выявило в работе заведения общепита многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении пищи. Все собранные доказательства отправлены в суд.

Ранее врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей донского региона.

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