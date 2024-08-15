В Азове семь человек попали в больницу после тяжелого отравления фастфудом

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:46
В Азове семь человек, двое из них дети, поступили в медицинское учреждение с острой кишечной инфекцией. Дончан мучала диарея, рвота, высокая температура и другие симптомы заболевания. После выяснения обстоятельств стало ясно, что все заболели, поев уличную готовую еду.
Эпидрасследование выявило в работе заведения общепита многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении пищи. Все собранные доказательства отправлены в суд.
Ранее врач назвал болезни, которые станут серьезной угрозой для жителей донского региона.