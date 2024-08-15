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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В Ростове собрались отремонтировать двухкилометровый отрезок Будённовского проспекта

На масштабный ремонт Будённовского в Ростове потратят почти 85 млн рублей

15 августа 2024, 16:07
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове собрались отремонтировать двухкилометровый отрезок Будённовского проспекта
В Ростове собрались отремонтировать двухкилометровый отрезок Будённовского проспекта, следует из данных на портале госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который отремонтирует участок Будённовского проспекта протяжённостью в два километра. Речь идёт об отрезке от пересечения с Горького до Целиноградской.

Цена работ составляет 84,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик заменит верхний и нижний слои дороги, люки и ливневые решётки, а также обновит тротуарную плитку.

Также контракт предусматривает от подрядчика пятилетнюю гарантию для нижнего и верхнего слоёв дороги. Власти указывают на высокую интенсивность движения по ней — до десяти тысяч машин в сутки только по одной полосе.

Подрядчика выберут в конце августа. Работы должны быть выполнены до 1 октября текущего года.

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Ранее сообщалось, что в Ростове досрочно завершили ремонт 34 городских дорог.

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