На масштабный ремонт Будённовского в Ростове потратят почти 85 млн рублей

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который отремонтирует участок Будённовского проспекта протяжённостью в два километра. Речь идёт об отрезке от пересечения с Горького до Целиноградской.
Цена работ составляет 84,9 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик заменит верхний и нижний слои дороги, люки и ливневые решётки, а также обновит тротуарную плитку.
Также контракт предусматривает от подрядчика пятилетнюю гарантию для нижнего и верхнего слоёв дороги. Власти указывают на высокую интенсивность движения по ней — до десяти тысяч машин в сутки только по одной полосе.
Подрядчика выберут в конце августа. Работы должны быть выполнены до 1 октября текущего года.