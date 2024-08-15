Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону

14 августа произошел трагический инцидент на железной дороге в Краснодарском крае. 59-летняя дончанка и ее 65-летняя знакомая решили перебежать железнодорожные пути в районе перегона Шепси-Туапсе. Машинист заметил двух нарушительниц и начал им сигналить. Он пытался экстренно затормозить, однако поезд не успел остановиться и насмерть сшиб женщин.