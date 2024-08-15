Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
14 августа произошел трагический инцидент на железной дороге в Краснодарском крае. 59-летняя дончанка и ее 65-летняя знакомая решили перебежать железнодорожные пути в районе перегона Шепси-Туапсе. Машинист заметил двух нарушительниц и начал им сигналить. Он пытался экстренно затормозить, однако поезд не успел остановиться и насмерть сшиб женщин.
Отметим, что сотрудники полиции уже проверяют все детали случившегося. Позже материалы будут переданы следователям.
Ранее стало известно, что билеты на поезд из Ростова-на-Дону до Анапы подорожали до 47 тысяч рублей.
До этого в донской столице возник острый дефицит билетов на поезда к морю.