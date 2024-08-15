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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил жительницу Ростовской области

Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону

15 августа 2024, 10:04
Фото: Unaplash
Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил жительницу Ростовской области
В Краснодарском крае пассажирский поезд сбил двух женщин, одна из них была жительницей Ростова-на-Дону. Информацию подтвердили в УТ МВД России по ЮФО.

14 августа произошел трагический инцидент на железной дороге в Краснодарском крае. 59-летняя дончанка и ее 65-летняя знакомая решили перебежать железнодорожные пути в районе перегона Шепси-Туапсе. Машинист заметил двух нарушительниц и начал им сигналить. Он пытался экстренно затормозить, однако поезд не успел остановиться и насмерть сшиб женщин.

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Отметим, что сотрудники полиции уже проверяют все детали случившегося. Позже материалы будут переданы следователям.

Ранее стало известно, что билеты на поезд из Ростова-на-Дону до Анапы подорожали до 47 тысяч рублей.

До этого в донской столице возник острый дефицит билетов на поезда к морю.

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