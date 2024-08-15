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Донскому губернатору Голубеву указали на проблемы капремонта домов

Прокуратура указала Голубеву на проблему капремонта домов в Ростовской области

15 августа 2024, 07:16
Фото: wikimedia.org
Донскому губернатору Голубеву указали на проблемы капремонта домов
В Ростовской области появились нарекания к реализации программы капремонта домов, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о краткосрочном плане региональной программы на этот год. За это время договоры были заключены с 58% многоквартирных домов, а работы выполнили только в 3% зданий.

В прокуратуре полагают, что в этом году работы не завершатся. При этом и план 2023 года до настоящего времени не реализован.

В 90 многоквартирных зданиях еще не закончены строительные и монтажные работы. По 52 из них уже нарушены сроки, определенные в контракте, а у 38 срок завершения истекает в октябре этого года.

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Кроме того, есть проблемы со сроками капитального ремонта газового оборудования. Не рассмотрели и вопрос финансирования замены 185 лифтов.

Теперь прокуратура довела до губернатора, что необходимо его личное внимание из-за сложившихся проблем.

До этого власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Капремонт
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