Прокуратура указала Голубеву на проблему капремонта домов в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Речь идет о краткосрочном плане региональной программы на этот год. За это время договоры были заключены с 58% многоквартирных домов, а работы выполнили только в 3% зданий.
В прокуратуре полагают, что в этом году работы не завершатся. При этом и план 2023 года до настоящего времени не реализован.
В 90 многоквартирных зданиях еще не закончены строительные и монтажные работы. По 52 из них уже нарушены сроки, определенные в контракте, а у 38 срок завершения истекает в октябре этого года.
Кроме того, есть проблемы со сроками капитального ремонта газового оборудования. Не рассмотрели и вопрос финансирования замены 185 лифтов.
Теперь прокуратура довела до губернатора, что необходимо его личное внимание из-за сложившихся проблем.
До этого власти объяснили, почему не нашли подрядчиков для капремонта в Ростове и области.