«Путь Пудинга»: как пес пришел в ветклинику Ростова почистить зубы и ушел с переломом

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Чистка зубов для той-терьера Пудинга не в новинку. Хозяева Дмитрий Асеев и Галина Горобцова вместе с псом прошли все анализы, необходимые для общего наркоза, в одной из ростовских ветклиник на улице Фурмановской. Они, согласно медицинским заключениям, оказались в норме. Ветеринары решили провести операцию по чистке и удалению нескольких шатающихся зубов восьмого августа 2024 года.
«Я попросила, чтобы собаку ввели в наркоз при мне, потому что, во-первых, собака маленькая, 3,4 килограмма. Я понимала, что он не пускает к себе чужих. Она [лечащий врач] сказала: „Нет, это невозможно, потому что операционный день начинается в 12.00 и каким он будет по очереди — неизвестно, но, скорее всего, он будет последним или предпоследним, потому что у него самая грязная операция“, — рассказывает хозяйка Пудинга.
Чтобы объективно оценить ситуацию, мы спросили в качестве эксперта ветеринара-ортодонта одной из ростовских ветеринарных клиник Марию Цой. Она не работает в ветклинике, где пес Пудинг должен был проходить процедуру по чистке зубов и не знакома с хозяевами собаки.
По словам Марии, хозяева не должны находиться в стерильной операционной во время введения животного в наркоз. На уличной одежде или теле посторонних без спецодежды в помещение могут проникнуть бактерии.
В клинике Галину предупредили, что операцию питомцу проведут в 14:00–15:00, а по окончании — позвонят.
«Забрали у меня собаку в 11:30, потом в пять часов вечера я уже понимаю, что происходит что-то не то. Мне никто не звонит. Я набрала сама клинику. Буквально через 15-20 минут мне перезвонила врач Зайцева и сказала, что вашей собаке не удалось закончить процедуру, потому что была обнаружена в нижней челюсти трещина», — говорит Галина Горобцова.
Трещину, по словам ростовчанки, врач назвала большой.
«Приезжаю в клинику. У неё [врача] идёт приём. Где-то через минут 30-40 ассистент мне вынес собаку. Я у этого молодого человека спрашиваю: „Вы там были?“. Он говорит: „Да. Я подошёл к нему в бокс, чтобы взять его и отнести в операционную. Он начал скалиться, я надел краги [фиксационные перчатки], полотенце в руки, и потянулся к нему. Он меня укусил, я отдернул руку и закрыл клетку“, — пересказывает Галина диалог с сотрудником ветклиники.
Семен Фролов отказался показывать укус хозяйке пса. По его словам, Пудинг укусил руку в перчатке и следов не осталось.
Спустя час Юлия Зайцева показала рентген пасти пса Галине.
«Началось какое-то непонятное повествование, как это всё могло произойти. Они там что-то пытались мне всё время объяснить, что это не их вина, что у собаки уже были какие-то изменения в челюсти. Они проводят рентген и видят, что поломана нижняя челюсть с левой стороны. Она [Зайцева] говорит: „я делаю обработку верхней челюсти, а нижнюю челюсть не трогаю“, — описывает Галина ход операции со слов ветеринаров.
По мнению независимого эксперта Марии Цой, врачи ветклиники могли проводить процедуру в области верхней челюсти, если она не была повреждена. Но при запущенном пародонтите пес мог сломать челюсть сам, неосторожно надкусив что-то или в приступе агрессии.
Мария Цой добавляет, что если бы пес пришел в клинику с уже поврежденной челюстью, это было бы заметно и врачам, и хозяевам.
Ветеринар предложила Галине оставить пса на ночь в клинике. Около 10 часов утра, по ее словам, должен был прийти хирург, который бы занялся лечением перелома.
«Она [Зайцева] мне на видео признаётся. Она не отрицает, что собака получила травму именно в этой клинике», — утверждает Галина.
На следующий день, 9 августа, хозяева Пудинга встретились с сотрудниками клиники, которые предложили провести животному операцию по сращиванию кости.
«Они не озвучивали, но предполагалось, что это будет за их счет. Они не хотели это придавать огласке», — замечает Галина.
После окончания этого разговора Галине и Дмитрию, по их словам, никто из клиники больше не звонил и не пытался предложить помощь в лечении пса. Предоплату за проведение процедуры хозяевам Пудинга тоже не вернули.
«Когда я предала огласке эту историю в социальной сети, мне поступило очень много сообщений, в которых люди писали о том, что это клиника живодёров.
До попадания в операционную ветклиники на улице Фурмановской, отмечает Галина, Пудинг был активным псом.
«Когда мне вынесли собаку, у меня было ощущение, что он прошёл афганскую войну. У него было пол морды, с той стороны, которую поломали, в крови засохшей. Он сжимал очень сильно челюсть. Два дня он практически ничего не ел, практически ничего не пил», — описывает состояние питомца Галина Горобцова.
Продолжать лечение в клинике, которая, по мнению хозяев, искалечила пса, Дмитрий и Галина не решились.
«Я отправила рентген в тот же вечер хирургу в другую клинику. Он говорит, что вполне вероятно, что ему могли пытаться удалять нижние зубы, и в процессе удаления нижних зубов сломали челюсть», — объясняет хозяйка Пудинга.
Достоверно узнать, что произошло с питомцем в стенах клиники на улице Фурмановской Дмитрий Авдеев и Галина Горобцова не смогли — записи с камер видеонаблюдения им предоставлять отказались.
Пудингу предстоит не менее двух недель лечения. По словам Галины, в новой клинике псу диагностировали перелом нижней челюсти без смещения, который может срастись естественным путем без значительных последствий для здоровья.
«Сейчас собака находится на поддерживающей терапии. Сам он есть не может, я кормлю его специальными средствами, вожу на капельницы. Ему опять будут проводить рентген под общим наркозом, а для таких маленьких собак это не очень хорошо», — говорит хозяйка пса.
Если выяснится, что кость не срастается, добавляет Галина, Пудингу придется устанавливать пластины или специальную систему с внешней стороны челюсти. Чтобы пес ее не повредил, ему придется надеть специальный ошейник.
Согласно заключению из ветклиники, где пес проходит лечение, у него сохраняется малая амплитуда открытия челюсти и анорексия.
Тяжело в этой ситуации приходится не только пострадавшему псу, но и хозяевам.
«Это для собаки невыносимо, и для нас невыносимо, потому что я, например, не хожу сейчас на работу. Я не могу оставить собаку», — делится Галина Горобцова.
В официальной рекомендации по лечению ветклиника на улице Фурмановской возможной причиной перелома назвала травму во время укуса фиксационной перчатки.
Корреспондент RostovGazeta запросил комментарий руководства клиники на Фурмановской или лечащего врача. Главный ветврач клиники Егор Атаманчук отказался давать комментарий по телефону и попросил корреспондента прийти лично с удостоверением. Редакция выслала официальный запрос на электронную почту, указанную на официальном сайте ветеринарной клиники. На момент публикации ответа не последовало.
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