«Путь Пудинга»: как пес пришел в ветклинику Ростова почистить зубы и ушел с переломом

«Я попросила, чтобы собаку ввели в наркоз при мне, потому что, во-первых, собака маленькая, 3,4 килограмма. Я понимала, что он не пускает к себе чужих. Она [лечащий врач] сказала: „Нет, это невозможно, потому что операционный день начинается в 12.00 и каким он будет по очереди — неизвестно, но, скорее всего, он будет последним или предпоследним, потому что у него самая грязная операция“, — рассказывает хозяйка Пудинга.