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Жителю Кагальницкого района предъявлено обвинение за смертельное избиение знакомого

Рецедивист во время застолья до смерти забил своего друга в Ростовской области

15 августа 2024, 16:31
Фото: 1MI
Жителю Кагальницкого района предъявлено обвинение за смертельное избиение знакомого
Жителю Кагальницкого района предъявлено обвинение за смертельное избиение знакомого, подробностями поделились в Следкоме Ростовской области.

В отношении 41-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело. 8 августа он был в гостях у своего 48-летнего знакомого в посёлке Новонатальин Кагальницкого района. Обвиняемый напился и сильно избил хозяина дома. Мужчину позже доставили с травмвами в больницу, но через несколько дней он умер.

Нападавший на допросах полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. До этого он уже был судим за совершение преступления против собственности.

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