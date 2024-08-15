Рецедивист во время застолья до смерти забил своего друга в Ростовской области

В отношении 41-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело. 8 августа он был в гостях у своего 48-летнего знакомого в посёлке Новонатальин Кагальницкого района. Обвиняемый напился и сильно избил хозяина дома. Мужчину позже доставили с травмвами в больницу, но через несколько дней он умер.