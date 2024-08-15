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Росстат опубликовал обновленную стоимость бензина в Ростовской области

Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области

15 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI
Росстат опубликовал обновленную стоимость бензина в Ростовской области
В Ростовской области взлетели цены на автомобильное топливо. Обновленные данные предоставил Росстат.

Исходя из отчета на 12 августа, средняя стоимость бензина в Ростовской области составила 58,38 рубля за литр. За две недели цена поднялась на 26 копеек. Бензин марки АИ-92 подорожал на 9 копеек до 53,39 рубля за литр.

Стоимость бензина АИ-95 достигла 59,61 рубля, что дороже на 19 копеек. АИ-98 и выше подорожал сразу 75 копеек до 68,94 рубля за литр. Цена на дизельное топливо составила в среднем 62,55 рубля. За две недели оно подорожало на 19 копеек.

Поздно покупать: названы автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области
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Ранее стало известно, что машины в Ростовской области могут подорожать в два раза. Подробнее о том, когда ожидать скачка цен в материале RostovGazeta.

Читайте также о том, какой алкогольный напиток резко подорожает в донском регионе.

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