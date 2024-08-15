Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области

Стоимость бензина АИ-95 достигла 59,61 рубля, что дороже на 19 копеек. АИ-98 и выше подорожал сразу 75 копеек до 68,94 рубля за литр. Цена на дизельное топливо составила в среднем 62,55 рубля. За две недели оно подорожало на 19 копеек.