Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Исходя из отчета на 12 августа, средняя стоимость бензина в Ростовской области составила 58,38 рубля за литр. За две недели цена поднялась на 26 копеек. Бензин марки АИ-92 подорожал на 9 копеек до 53,39 рубля за литр.
Стоимость бензина АИ-95 достигла 59,61 рубля, что дороже на 19 копеек. АИ-98 и выше подорожал сразу 75 копеек до 68,94 рубля за литр. Цена на дизельное топливо составила в среднем 62,55 рубля. За две недели оно подорожало на 19 копеек.
Ранее стало известно, что машины в Ростовской области могут подорожать в два раза. Подробнее о том, когда ожидать скачка цен в материале RostovGazeta.
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