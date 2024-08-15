Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки

В июле падение спроса на новостройки в Ростове оказалось самым высоким в стране, если считать по числу договоров долевого участия, заключённых в городах-миллионниках. В прошлом месяце в Ростове-на-Дону зарегистрировали 714 таких договоров. Это на 70% меньше, чем было в июне.