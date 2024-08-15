Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
В июле падение спроса на новостройки в Ростове оказалось самым высоким в стране, если считать по числу договоров долевого участия, заключённых в городах-миллионниках. В прошлом месяце в Ростове-на-Дону зарегистрировали 714 таких договоров. Это на 70% меньше, чем было в июне.
Такой же низкий показатель зафиксирован в Челябинске и Самаре. Второе место занял Новосибирск, где падение интереса к новостройкам можно оценить в 67% за месяц. Тройку замыкает Казань с показателем в 65%.
Ранее эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове. Рыночные ставки ипотечного кредитования под 19-23% годовых для большинства заёмщиков становятся просто неподъемными.