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Published Сегодня, 17:35

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Ростов занял первом место среди городов в России по снижению спроса на покупку жилья на первичном рынке

Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки

15 августа 2024, 17:35
Фото: 1MI
Ростов занял первом место среди городов в России по снижению спроса на покупку жилья на первичном рынке
Ростов занял первом место среди городов в России по снижению спроса на покупку жилья на первичном рынке, пишет «РБК-Недвижимость», ссылаясь на аналитику «Яндекс Недвижимости» и «Пульса продаж новостроек».

В июле падение спроса на новостройки в Ростове оказалось самым высоким в стране, если считать по числу договоров долевого участия, заключённых в городах-миллионниках. В прошлом месяце в Ростове-на-Дону зарегистрировали 714 таких договоров. Это на 70% меньше, чем было в июне.

Такой же низкий показатель зафиксирован в Челябинске и Самаре. Второе место занял Новосибирск, где падение интереса к новостройкам можно оценить в 67% за месяц. Тройку замыкает Казань с показателем в 65%.

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Ранее эксперт рассказал, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове. Рыночные ставки ипотечного кредитования под 19-23% годовых для большинства заёмщиков становятся просто неподъемными.

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