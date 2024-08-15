Ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области

Инструкторы проводят индивидуальные беседы с каждым кандидатом. Они рассказывают о предоставляемых социальных гарантиях, а также информируют о правах и обязанностях, которые возникают при подписании контракта.



Кроме того, те, кто хочет подписать контракт с министерством обороны РФ, проходят медицинское обследование и профессиональный психологический отбор.