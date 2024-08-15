Ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Добровольцы ежедневно приходят подписывать контракт. Каждые сутки более 40 граждан оформляют необходимые бумаги.
Один из добровольцев рассказал, что на решение повлияли события в Курске. По его словам, нет никаких гарантий, что это не произойдет и в Ростовской области.
«Поэтому нужно помогать Родине, защищать людей наших», — заявил местный житель.
Отмечается, что все граждане в течение суток готовы отправиться в воинские части.
Инструкторы проводят индивидуальные беседы с каждым кандидатом. Они рассказывают о предоставляемых социальных гарантиях, а также информируют о правах и обязанностях, которые возникают при подписании контракта.
Кроме того, те, кто хочет подписать контракт с министерством обороны РФ, проходят медицинское обследование и профессиональный психологический отбор.
Ранее стало известно, что в Ростовской области выплатят 1,2 миллиона рублей за заключение контракта на службу.