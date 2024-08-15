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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области

Ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области

15 августа 2024, 09:56
Фото: 1MI
Ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области
В Ростовской области за последние несколько дней увеличилось количество желающих отправиться на спецоперацию, сообщили в Минобороны.

Добровольцы ежедневно приходят подписывать контракт. Каждые сутки более 40 граждан оформляют необходимые бумаги.

Один из добровольцев рассказал, что на решение повлияли события в Курске. По его словам, нет никаких гарантий, что это не произойдет и в Ростовской области.

«Поэтому нужно помогать Родине, защищать людей наших», — заявил местный житель.

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Отмечается, что все граждане в течение суток готовы отправиться в воинские части.

Инструкторы проводят индивидуальные беседы с каждым кандидатом. Они рассказывают о предоставляемых социальных гарантиях, а также информируют о правах и обязанностях, которые возникают при подписании контракта.

Кроме того, те, кто хочет подписать контракт с министерством обороны РФ, проходят медицинское обследование и профессиональный психологический отбор.

Ранее стало известно, что в Ростовской области выплатят 1,2 миллиона рублей за заключение контракта на службу.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СВО#Добровольцы
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