Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
К медикам обратилась 60-летняя уроженка Донбасса. 15 лет назад она заметила небольшое новообразование на спине, но особого этому значения не придала. Опухоль с годами постепенно увеличивалась в размере. У женщины на теле появились ранки, причиняющие огромную боль.
Ростовские врачи выявили у неё обширное злокачественное новообразование. Размер опухоли в диаметре составил 25 сантиметров.
«Обследование показало наличие базальноклетчатого рака кожи с распространением на мягкие ткани и прорастанием в позвоночник», — констатировали врачи.
Женщину удалили саму опухоль и провели резекцию трёх позвонков. Затем врачи восстановили дефект на коже с помощью пластики.
«Мы выполнили пластику лоскутом широчайшей мышцы спины на сосудистой ножке и тканями из ягодичной зоны», — рассказывает врач-онколог отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы НМИЦ онкологии Минздрава России, к. м. н. Татьяна Аушева.
Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.