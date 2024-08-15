Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч

К медикам обратилась 60-летняя уроженка Донбасса. 15 лет назад она заметила небольшое новообразование на спине, но особого этому значения не придала. Опухоль с годами постепенно увеличивалась в размере. У женщины на теле появились ранки, причиняющие огромную боль.