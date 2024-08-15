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Published Сегодня, 12:47

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Ростовские врачи удалили пациенту опухоль размером больше футбольного мяча

Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч

15 августа 2024, 12:47
Фото: 1MI
Ростовские врачи удалили пациенту опухоль размером больше футбольного мяча

Ростовские врачи удалили с кожи женщины 25-сантиметровую опухоль

Врачи в Ростове провели сложную операцию пациентке с обширной опухолью кожи, подробностями поделились в Ассоциации онкологов России.

К медикам обратилась 60-летняя уроженка Донбасса. 15 лет назад она заметила небольшое новообразование на спине, но особого этому значения не придала. Опухоль с годами постепенно увеличивалась в размере. У женщины на теле появились ранки, причиняющие огромную боль.

Ростовские врачи выявили у неё обширное злокачественное новообразование. Размер опухоли в диаметре составил 25 сантиметров.

«Обследование показало наличие базальноклетчатого рака кожи с распространением на мягкие ткани и прорастанием в позвоночник», — констатировали врачи.

Женщину удалили саму опухоль и провели резекцию трёх позвонков. Затем врачи восстановили дефект на коже с помощью пластики.

«Мы выполнили пластику лоскутом широчайшей мышцы спины на сосудистой ножке и тканями из ягодичной зоны», — рассказывает врач-онколог отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы НМИЦ онкологии Минздрава России, к. м. н. Татьяна Аушева.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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