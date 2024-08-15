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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Шесть жителей Азова находятся в тяжелом состоянии после отравления фастфудом

Шесть жителей Азова находятся в тяжелом состоянии после отравления фастфудом

15 августа 2024, 15:28
Фото: 1MI
Шесть жителей Азова находятся в тяжелом состоянии после отравления фастфудом

Семь жителей Азова госпитализировали после отравления фастфудом

В Ростовской области госпитализировали семь человек после массового отравления, сообщили в Минздраве региона.

У всех пациентов кишечная инфекция, сейчас стационарное лечение получают шесть человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще одного отравившегося выписали из больницы. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что жители употребляли кондитерские изделия в кафе «Бистро» в Азове.

После этого провели санитарно-эпидемиологическое расследование и обнаружили нарушения. В том числе, сотрудники готовили из продуктов, на которые отсутствовали документы. Кроме того, у работников не было личных медицинских книжек.

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В отношении бизнесмена завели дело об административном правонарушении. По решению суда, работа кафе приостановлена на 40 суток.

Ранее в Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Отравление#Минздрав#Происшествия
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