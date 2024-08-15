Шесть жителей Азова находятся в тяжелом состоянии после отравления фастфудом

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
У всех пациентов кишечная инфекция, сейчас стационарное лечение получают шесть человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Еще одного отравившегося выписали из больницы. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что жители употребляли кондитерские изделия в кафе «Бистро» в Азове.
После этого провели санитарно-эпидемиологическое расследование и обнаружили нарушения. В том числе, сотрудники готовили из продуктов, на которые отсутствовали документы. Кроме того, у работников не было личных медицинских книжек.
В отношении бизнесмена завели дело об административном правонарушении. По решению суда, работа кафе приостановлена на 40 суток.
Ранее в Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей.