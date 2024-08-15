Ситуация с оспой обезьян достигла масштабов ЧС. Чего ждать в Ростовской области?

Согласно сообщениям ТАСС, вспышка оспы обезьян в Африке является серьезной проблемой для здравоохранения и достигла масштабов ЧС. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения.



Также сообщается, что для эффективной борьбы с этой болезнью был составлен план действий, на реализацию которого требуется 15 миллионов долларов. ВОЗ намерен передать 1,5 миллиона из собственных резервов.