Ситуация с оспой обезьян достигла масштабов ЧС. Чего ждать в Ростовской области?

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Согласно сообщениям ТАСС, вспышка оспы обезьян в Африке является серьезной проблемой для здравоохранения и достигла масштабов ЧС. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения.
Также сообщается, что для эффективной борьбы с этой болезнью был составлен план действий, на реализацию которого требуется 15 миллионов долларов. ВОЗ намерен передать 1,5 миллиона из собственных резервов.
Сколько времени займет реализация этого плана, не раскрывается.
Тем временем, издание сообщило, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, так как в стране имеется достаточное количество тестов для быстрого определения вируса.
Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в Ростовской области.