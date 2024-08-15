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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Ситуация с оспой достигла масштабов ЧС. Что ждать Ростовской области

Ситуация с оспой обезьян достигла масштабов ЧС. Чего ждать в Ростовской области?

15 августа 2024, 06:26
Фото: DC Studio/freepik
Ситуация с оспой достигла масштабов ЧС. Что ждать Ростовской области
ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией. Что ждать Ростовской области в сложившихся условиях, в материале RostovGazeta.

Согласно сообщениям ТАСС, вспышка оспы обезьян в Африке является серьезной проблемой для здравоохранения и достигла масштабов ЧС. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения.

Также сообщается, что для эффективной борьбы с этой болезнью был составлен план действий, на реализацию которого требуется 15 миллионов долларов. ВОЗ намерен передать 1,5 миллиона из собственных резервов.

Сколько времени займет реализация этого плана, не раскрывается.

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Тем временем, издание сообщило, что в России отсутствует угроза распространения оспы обезьян, так как в стране имеется достаточное количество тестов для быстрого определения вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, какие штаммы гриппа ожидать в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здравоохранение#ЧС#Оспа
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