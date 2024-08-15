Средний чек в такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В целом по России средний чек поездки на такси составляет 574 рубля. Это на 7% больше, чем годом ранее. При этом на 5% вырос и спрос на услуги таксистов.
В Ростове проезд на такси за год подорожал на 9%. Средняя стоимость поездки достигла 449 рублей. Популярность услуг извоза при этом не падает, а даже выросла на 10% за год.
«В Ростовской области и в целом на Юге России темпы активизации продаж в сфере такси выше на фоне увеличения регионального потребления, роста внутреннего туризма и мобильности граждан», — отмечают аналитики.
Они добавляют, что в условиях подорожания такси россияне чаще отдают предпочтение аренде авто, самокатов и велосипедов, а также пересаживаются на общественный транспорт.
«Кроме того, опытные пользователи зачастую применяют более выгодные по цене точки подачи и окончания поездки, стараются не брать такси в часы пик, либо заказывают поездку заранее. Завсегдатаи также выбирают такси и транспорт в качестве приоритетных категорий кешбека в банковских приложениях», — заключили эксперты.
Ранее сообщалось, что зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей.