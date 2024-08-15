rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Средний чек поездки на такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей

Средний чек в такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей

15 августа 2024, 15:07
Фото: Pxhere
Средний чек поездки на такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей
На 9% выросла стоимость проезда на такси в Ростове, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных страны.

В целом по России средний чек поездки на такси составляет 574 рубля. Это на 7% больше, чем годом ранее. При этом на 5% вырос и спрос на услуги таксистов.

В Ростове проезд на такси за год подорожал на 9%. Средняя стоимость поездки достигла 449 рублей. Популярность услуг извоза при этом не падает, а даже выросла на 10% за год.

«В Ростовской области и в целом на Юге России темпы активизации продаж в сфере такси выше на фоне увеличения регионального потребления, роста внутреннего туризма и мобильности граждан», — отмечают аналитики.

Они добавляют, что в условиях подорожания такси россияне чаще отдают предпочтение аренде авто, самокатов и велосипедов, а также пересаживаются на общественный транспорт.

Как ездить с выгодой в общественном транспорте Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

«Кроме того, опытные пользователи зачастую применяют более выгодные по цене точки подачи и окончания поездки, стараются не брать такси в часы пик, либо заказывают поездку заранее. Завсегдатаи также выбирают такси и транспорт в качестве приоритетных категорий кешбека в банковских приложениях», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей.

Читайте также:
Цены на такси в Ростове-на-Дону взлетели почти на 30%Полиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксистуК началу учебного года в Ростове увеличат количество автобусов на маршрутах
#Алина Заярная#Россия#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Такси#Цены на такси#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Цены на такси в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области жителей массово травят фастфудом, а цены на бензин бьют рекорды
Сегодня, 15:12
В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском
Сегодня, 09:27
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу
Сегодня, 13:26
Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч
Сегодня, 12:47
Врач рассказал, как в Ростовскую область может попасть оспа обезьян
Сегодня, 09:54