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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Стало известно, какие земельные участки могут изъять у дачников

Стало известно, какие земельные участки могут изъять у дачников

15 августа 2024, 12:18
Фото: Unsplash
Стало известно, какие земельные участки могут изъять у дачников
В России приняли закон, который предусматривает наказание для тех, кто использует земельные участки не по назначению, сообщают «Новые известия».

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, он обязывает владельцев использовать землю по назначению. Нельзя забросить участок на срок более трех лет, а также проводить работы, которые здесь не предусмотрены.

Если кадастровая стоимость участка уже определена, то к нарушителям будут применять следующие санкции:

  1. Для физлиц: штраф составит от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости земли, но в любом случае не меньше 20 000 рублей;
  2. Для должностных лиц: размер штрафа варьируется от 1,5% до 2% от кадастра, но при этом минимальная сумма штрафа составляет 50 000 рублей;
  3. Для организаций: на них налагается штраф от 3% до 5% от кадастровой стоимости, и он не может быть ниже 400 000 рублей.

Согласно информации издания, земельные участки, предоставленные для постройки частных домов, могут быть изъяты, если они не используются по назначению.

Кроме того, в случае использования земли с нарушением законодательства, это также может послужить причиной для ее изъятия, вне зависимости от назначенной категории.

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#Илья Протвинов#Общество#Контроль#Законодательство#Земельные участки
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