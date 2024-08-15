Стало известно, какие земельные участки могут изъять у дачников

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, он обязывает владельцев использовать землю по назначению. Нельзя забросить участок на срок более трех лет, а также проводить работы, которые здесь не предусмотрены.
Если кадастровая стоимость участка уже определена, то к нарушителям будут применять следующие санкции:
Согласно информации издания, земельные участки, предоставленные для постройки частных домов, могут быть изъяты, если они не используются по назначению.
Кроме того, в случае использования земли с нарушением законодательства, это также может послужить причиной для ее изъятия, вне зависимости от назначенной категории.
Ранее в Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос.