Ученые рассказали, почему в водоемах Ростовской области массово дохнет рыба

Сотрудники учреждения отмечают, что массовая гибель рыбы летом в Ростовской области происходит из-за таких факторов, как повышение температуры воды, большое количество легкоокисляемых веществ и донных осадков в ней. Кроме того, на мор влияет повышенная торфность и активное развитие фитопланктона. Все это наносит большой урон по биоресурсам рек, озер и морей. При этом каждый третий-четвертый случай гибели гидробионтов происходит по причине негативного антропогенного воздействия на акваторию водоема.