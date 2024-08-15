Ученые рассказали, почему в водоемах Ростовской области массово дохнет рыба

Posted Сегодня, 07:50
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Сотрудники учреждения отмечают, что массовая гибель рыбы летом в Ростовской области происходит из-за таких факторов, как повышение температуры воды, большое количество легкоокисляемых веществ и донных осадков в ней. Кроме того, на мор влияет повышенная торфность и активное развитие фитопланктона. Все это наносит большой урон по биоресурсам рек, озер и морей. При этом каждый третий-четвертый случай гибели гидробионтов происходит по причине негативного антропогенного воздействия на акваторию водоема.
Отметим, что с 2018 по 2023 год больше всего случаев гибели рыбы и сброса сточных вод в водоемы было зафиксировано именно в 2023 году — 37 инцидентов. Однако в связи с аномальной жарой в 2024 году уже зарегистрировано 45 случаев.
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До этого рыбак из Ростовской области похвастался сазаном размером с ребенка.