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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском

В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском

15 августа 2024, 09:27
Фото: rostovgazeta.ru
В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском

Туристы пожаловались на кафе и грубость персонала в парке «Лога» под Каменском

В построенный на месте свалки меценатом Сергеем Кушнаренко парк «Лога» едут со всей Ростовской области и со всей России, чтобы увидеть русскую сказку стоимостью в миллиард. Корреспондент RostovGazeta побывал в парке «Лога» в 2019 году и в 2024-м. Рассказываем, что изменилось здесь за пять лет.
Сюжет
Отдых

Парк «Лога» находится на окраине хутора Старая Станица, в трех километрах от города Каменск-Шахтинский и в ста километрах к северу от Ростова-на-Дону.

Место является главным конкурентом парка «Краснодар», построенным основателем торговой сети «Магнит» Сергеем Галицким. Оба созданы меценатами, оба бесплатны для посещения, оба облюбованы туристами, которые едут на Черное море или возвращаются из отпуска. Но, в отличие от парка Галицкого с его геометрическими формами, «Лога» создавали в стиле русского былинного эпоса — эдакая сказка, появившаяся на месте мусорной свалки.

«Это правда, место, где сейчас парк, долгие годы заваливали мусором. Только правильно говорить с ударением на второй слог — ЛогА, в детстве мы сюда на санках бегали кататься», — поделилась местная жительница, работающая в парке.
Главный вход в парк «Лога»Главный вход в парк «Лога»
Олени в парке «Лога»Олени в парке «Лога»
Олени в парке «Лога»Олени в парке «Лога»
Главный вход в парк «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru
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В 2011 году владелец лакокрасочного завода по соседству Сергей Кушнаренко отправил туда своих рабочих, чтобы занять во время вынужденного простоя предприятия. С территории вывезли 2 тысячи тонн мусора. Сам бизнесмен несколько лет назад признавался журналистам, что потратил на парк больше миллиарда рублей. Скорее всего, в настоящее время сумма инвестиций уже значительно выросла.

Парк «Лога» построен на месте бывшей свалкиПарк «Лога» построен на месте бывшей свалки
Парк "Лога" построен на месте бывшей свалкиПарк "Лога" построен на месте бывшей свалки
Парк "Лога" построен на месте бывшей свалкиПарк "Лога" построен на месте бывшей свалки
Парк «Лога» построен на месте бывшей свалки
Фото: rostovgazeta.ru

Fix-price: все по 300

За пять лет парк разросся, но сохранил свою аутентичность. Здесь по-прежнему гостей встречают десятки совершенно ручных оленей и европейских ланей с бархатными рогами, которые они с удовольствием подставляют под тянущиеся через забор детские ручки. Десятки прудов и искусственных речек полны золотых упитанных рыб, дорожки украшены резными фигурами и фонарями, не из фанеры и пластика, как это принято в бесплатных парках, а из настоящего дерева или кованные из металла. И очень много цветов и зелени.

В небольшом зоопарке такие же ухоженные питомцы — попугаи, белки, павлины. Восторг посетителей вызывают позирующие перед телефонами суслики. Зоопарк здесь по-прежнему бесплатный. А вот за посещение экзотариума придется заплатить по 300 рублей с человека, бесплатно посмотреть на змей и жаб могут только дети до трех лет.

Зоопарк в парке «Лога»Зоопарк в парке «Лога»
Зоопарк в парке "Лога"Зоопарк в парке "Лога"
Зоопарк в парке "Лога"Зоопарк в парке "Лога"
Зоопарк в парке «Лога»Зоопарк в парке «Лога»
Зоопарк в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru
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Появились на территории различные аттракционы, стоимость для всех развлечений одна — 300 рублей. Здесь есть батут, карусель, рельсовый поезд. Можно сыграть в игру «Курятник» по мотивам знаменитой советской электронной игры про волка, собирающего яйца, прокатиться по парку на паровозике или на лошадке, сходить на кузнечное подворье или в веревочный парк.

В последний из-за большого количества посетителей могут и не пустить.

«Нам не продали билеты, сказали, что пускают ограниченное число детей и мест пока нет, а ждать не меньше часа. Ребенок только расстроился», — посетовала мама одного из мальчиков у кассы.

Из бесплатных развлечений на территории парка остались детские игровые площадки и кривые зеркала.

Фонтаны и пруды в парке «Лога»Фонтаны и пруды в парке «Лога»
Фонтаны и пруды в парке "Лога"Фонтаны и пруды в парке "Лога"
Фонтаны и пруды в парке "Лога"Фонтаны и пруды в парке "Лога"
Фонтаны и пруды в парке "Лога"Фонтаны и пруды в парке "Лога"
Фонтаны и пруды в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru
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Вид на стройку с высоты птичьего полета

Появилось на территории парка и колесо обозрения. Оно довольно небольшое — всего 35 метров, и многие посетители жаловались, что никаких красивых видов с него не открывается, зато попасть на аттракцион не так просто. «Колесо колесом, вокруг особо смотреть нечего», «Очередь на колесо очень большая, 1-1.5ч нужно ждать, чтобы потом 5 минут проехать в душной кабинке под палящим солнцем и не увидеть ничего особенного сверху, кроме стройки вокруг», «С высоты ничего не видно потому что весь парк закрывают деревья. А с другой стороны продолжается строительство, ничего интересного нет», — пишут недовольные посетители.

Действительно, чтобы попасть на колесо обозрения корреспонденту пришлось отстоять очередь в кассу, а затем очередь на сам аттракцион. На ожидание ушло минут 40.

Очередь на колесо обозрения в парке «Лога»Очередь на колесо обозрения в парке «Лога»
Очередь на колесо обозрения в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru

С высоты можно увидеть расположенный неподалеку тот самый лакокрасочный завод, кроны деревьев и стройплощадки. Осталось впечатление, что колесо служит больше декорацией для самого парка, чем полноценным аттракционом. Однако в кабинке работала система кондиционирования, а персонал был вежливым и обходительным.

Вид с колеса обозрения в парке «Лога»Вид с колеса обозрения в парке «Лога»
С высоты можно увидеть расположенный неподалеку тот самый лакокрасочный заводС высоты можно увидеть расположенный неподалеку тот самый лакокрасочный завод
С высоты можно увидеть расположенный неподалеку тот самый лакокрасочный заводС высоты можно увидеть расположенный неподалеку тот самый лакокрасочный завод
Вид с колеса обозрения в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru

Умывальников начальники

Санузлов в парке «Лога» достаточно. В каждом уличном туалете итальянская плитка, винтажная мебель, расписные потолки и кованые держатели для бумаги в виде рыцаря в звенящей кольчуге. Только, если раньше посещение столь важного места для всех было бесплатным, то теперь за вход придется отдать в кассу 40 рублей, в том числе и за детей.

Бесплатные уборные есть только в ресторанах, куда пускают исключительно гостей.

Туалеты в парке «Лога»Туалеты в парке «Лога»
Туалеты в парке "Лога"Туалеты в парке "Лога"
Туалеты в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru

Но, даже заплатив за туалет, можно в него не попасть. Так произошло и с корреспондентом, которому на кассе забыли выдать талон на посещение уборной. Без него даже по чеку строгая работница парка отказалась пропускать: «Заплатят один раз, а ходят потом несколько, показывают чек и идут, а мне талон нужен!» — заявила она, правда потом сжалилась и согласилась взять чек.

У другого туалета нам пришлось наблюдать, как сотрудница парка накричала на ребенка — мальчика лет восьми, который выбросил пластиковую бутылку в урну внутри уборной, а не снаружи. Но никаких объявлений, например, о раздельном сборе пластика, в парке нет. Как и нет специальных контейнеров для бутылок из-под воды.

На работу санузлов жалуются и в отзывах: «Я с мамой пришла в туалет, он не работал, на ручке двери висела табличка: „Технический перерыв 10 мин“. Людей уже собралось очень много и все стояли там отнюдь не 10 минут. Мы простояли 20 минут, так никто не открыл. Мама — инвалид, и ей нужно было срочно попасть в туалет, женщина с ребенком тоже очень просили пройти, потому что у малыша прихватил живот и он уже не мог терпеть. Мы постучали, чтобы попросить пройти. В щелку двери выглянула женщина седая в очках и накричала на нас. В итоге мы ждали открытия туалета 50 минут!», «На парковке туалет с 10 утра, а парк с 8. Совсем не думают о посетителях, кто ехал из другого города. Туалет работает на территории с 8.00. Нужно пройти полпарка еще и заплатить 40 рублей за человека даже за маленьких детей», — пишут возмущенные туристы.
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Зрелища без хлеба

В основном туристы оставляют восторженные отзывы на парк «Лога», отмечают чистоту и ухоженность территории, богатство зелени, освежающие водопады, красивые декорации и постройки. Тем не менее, многие сходятся в одном, слабое место парка — это общепит.

Всего здесь находятся два ресторана, два кафе, харчевня и несколько лавок с блинами и традиционной выпечкой, разнообразными трдельниками, вафлями и сладкой ватой.

Если вы внезапно решите перекусить, то просто так попасть в рестораны или кафе не получится. На входе вам предложат забронировать стол, который может освободиться через час, а может и два. Именно на работу кафе больше всего и жалуются гости, в основном их претензии связаны с непомерно высокими ценами, качеством еды и нерасторопностью местных официантов.

«Ресторан с пластиковой посудой и неадекватными ценами. Официанты [прим.ред.: нецензурное слово, зам. игнорируют] в присядку на то, что им говоришь». «В кафе „Летняя веранда“ — еда просто кошмар! И обслуживание с черепашьей скоростью, а в ресторанах цены, как в ресторанах Москвы — тарелка супа за 700 рублей и очередь. Так что, погулять — да, есть — нет, нет и ещё раз нет!»
«Ребята в кафе дурят, обвес конкретный, брали шашлык на вынос, нас обманули на весе, цены завышены. Прошу администрацию парка обратить внимание!» — пишут разгневанные посетители.
Фудкорт в парке «Лога»Фудкорт в парке «Лога»
Фудкорт в парке "Лога"Фудкорт в парке "Лога"
Фудкорт в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru

Нам тоже пришлось испытать на себе местный общепит. Пройти в кафе или ресторан сразу не удалось, хостес предлагали принять заявку на бронь. Меньше всего ждать оказалось в кафе «Летняя веранда» — минут 40. Но уже на месте официант объявил, что блюда с мангала будут готовы только через час-полтора, поэтому заказывать пришлось из того, что оставалось в меню. Блюда и напитки, действительно, принесли в пластиковой посуде, при этом уровень цен можно сравнить с хорошим рестораном в центре Ростова.

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Деревянные фигуры в парке «Лога»Деревянные фигуры в парке «Лога»
Деревянные фигуры в парке «Лога»
Фото: rostovgazeta.ru

К примеру, за пять куриных предплечий пришлось отдать 450 рублей, но принесли их сильно пересушенными и несъедобно острыми. За стакан безалкогольного мохито, а по факту «Спрайта» с листиками мяты, мы заплатили по 350 рублей.

Можно, конечно, перекусить и в лавках, там и цены демократичнее, например, блины стоят от 150 до 300 рублей, трдельники — до 250 рублей, хот-доги — до 230, стакан чая — 100 рублей. Но и там посетителям предстоит выстоять огромные очереди у прилавков, особенно в выходные дни.

«Парк хороший, но на-фуд корте полный хаос, в каждом ларьке только что-то одно, в одном — пирожки, в другом — кофе, в третьем — картошка фри. Ждать ооочень долго, я стоял 25 минут в очереди за кофе, потом 30 минут в очереди за картошкой фри», — написал один из гостей.

Если подвести итог поездки, то за пять лет парк стал очень популярным, каждый день его посещают тысячи человек, на содержание всей этой огромной территории, животных в зоопарке, на строительство новых объектов тратятся баснословные деньги, и вполне логично появление большого количества платных развлечений. Люди готовы ползти в пробках по М-4 «Дон», чтобы провести выходной день в сказочном мире, однако грубость персонала порой может испортить даже самые лучшие впечатления от парка. Ну и стоит заранее подумать о перекусе, очереди перед прилавками и ожидание у входа в ресторан или кафе не способствуют хорошему настроению. Возможно, администрации стоит подумать об установке вендинговых автоматов для продажи воды, снеков, чая и кофе и о расширении зоны фудкорта.

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