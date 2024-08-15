В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском

Появилось на территории парка и колесо обозрения. Оно довольно небольшое — всего 35 метров, и многие посетители жаловались, что никаких красивых видов с него не открывается, зато попасть на аттракцион не так просто. «Колесо колесом, вокруг особо смотреть нечего», «Очередь на колесо очень большая, 1-1.5ч нужно ждать, чтобы потом 5 минут проехать в душной кабинке под палящим солнцем и не увидеть ничего особенного сверху, кроме стройки вокруг», «С высоты ничего не видно потому что весь парк закрывают деревья. А с другой стороны продолжается строительство, ничего интересного нет», — пишут недовольные посетители.