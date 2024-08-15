В Ростове эвакуировали 15 гостей бара, а бармена увезли на скорой. Что там произошло?

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Ростове-на-Дону произошло возгорание бара. На складе заведения хранилась пиробумага, которая легко воспламеняется и используется в зрелищных представлениях. Посреди ночи 15 человек эвакуировали, однако есть пострадавшие. Бармен получил ожоги рук и головы. Его забрали в больницу.
Замначальника отдела надзорной деятельности города Павел Кириченко рассказал, что пиробумагу производят из определенных химических соединений. И если ее неправильно хранить, то бумага загорается в одну секунду.
Отметим, что возгорание ликвидировано.
Ранее в больницу донской столицы доставили подростка с ожогами 70% поверхности тела.
До этого врач рассказал ростовчанам о последствиях загара. Долгое нахождение на солнце может вызвать ожоги, падение иммунитета и даже рак.