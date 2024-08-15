В Ростове эвакуировали 15 гостей бара, а бармена увезли на скорой. Что там произошло?

В Ростове-на-Дону произошло возгорание бара. На складе заведения хранилась пиробумага, которая легко воспламеняется и используется в зрелищных представлениях. Посреди ночи 15 человек эвакуировали, однако есть пострадавшие. Бармен получил ожоги рук и головы. Его забрали в больницу.