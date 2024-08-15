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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Бармен попал в больницу с ожогами после пожара в баре Ростова-на-Дону

В Ростове эвакуировали 15 гостей бара, а бармена увезли на скорой. Что там произошло?

15 августа 2024, 11:15
Фото: Freepik
Бармен попал в больницу с ожогами после пожара в баре Ростова-на-Дону

Бармен попал в больницу с ожогами после пожара в баре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону загорелся бар. 15 человек эвакуировали, а бармена госпитализировали с сильными ожогами, сообщает региональный МЧС.

В Ростове-на-Дону произошло возгорание бара. На складе заведения хранилась пиробумага, которая легко воспламеняется и используется в зрелищных представлениях. Посреди ночи 15 человек эвакуировали, однако есть пострадавшие. Бармен получил ожоги рук и головы. Его забрали в больницу.

Замначальника отдела надзорной деятельности города Павел Кириченко рассказал, что пиробумагу производят из определенных химических соединений. И если ее неправильно хранить, то бумага загорается в одну секунду.

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Бармен попал в больницу с ожогами после пожара в баре Ростова-на-ДонуБармен попал в больницу с ожогами после пожара в баре Ростова-на-Дону
Бармен попал в больницу с ожогами после пожара в баре Ростова-на-Дону
Фото: МЧС по Ростовской области

Отметим, что возгорание ликвидировано.

Ранее в больницу донской столицы доставили подростка с ожогами 70% поверхности тела.

До этого врач рассказал ростовчанам о последствиях загара. Долгое нахождение на солнце может вызвать ожоги, падение иммунитета и даже рак.

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