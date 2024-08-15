В Ростове-на-Дону оштрафуют аптеку за очереди пенсионеров на улице

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Ранее жители Ростова пожаловались на огромные очереди в аптеке на Ларина, 19/2. Люди, имеющие право на получение лекарств по льготе, вынуждены были несколько часов стоять на солнце. Как рассказал один из пенсионеров, ему пришло уведомление о том, что его лекарство поступило в рецептурную аптеку. По всей видимости, такие же уведомления получили и другие жители. Но получить препараты смогли далеко не все. Огромную очередь обслуживал только один фармацевт.
Спустя несколько дней Минздрав региона отчитался о причинах появления огромных очередей в аптеке на Ларина, 19/2. В ведомстве сообщили, что в аптеке из-за отпусков и болезни сотрудника лекарства отпускал только один фармацевт. Кроме того, в аптечную организацию АО «Ростовоблфармация» перенесли выдачу препаратов для жителей Военведа, что увеличило приток льготников. Такой формат работы нарушал условия госконтракта на оказание услуг по лекарственному обеспечению.
«В настоящее время в данной аптечной организации отпуск пациентам осуществляется тремя сотрудниками аптеки, с понедельника для осуществления дополнительного контроля в данной аптеке находится специалист Минздрава области», — сказано в сообщении.
В ближайшее время в Ростове начнет работать еще одна льготная аптека на Ленина, 46. В настоящее время осуществляется ее лицензирование. Организация АО «Ростовоблфармация» будет оштрафована.
Ранее в донском регионе 60 медработников пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств.