В Ростове-на-Дону оштрафуют аптеку за очереди пенсионеров на улице

Ранее жители Ростова пожаловались на огромные очереди в аптеке на Ларина, 19/2. Люди, имеющие право на получение лекарств по льготе, вынуждены были несколько часов стоять на солнце. Как рассказал один из пенсионеров, ему пришло уведомление о том, что его лекарство поступило в рецептурную аптеку. По всей видимости, такие же уведомления получили и другие жители. Но получить препараты смогли далеко не все. Огромную очередь обслуживал только один фармацевт.