В Ростовской области назвали заведение с фастфудом, где массово отравились люди

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
По данным регионального Минздрава, всего в больницу доставили семь человек, у всех диагностирована кишечная инфекция. В настоящий момент в стационаре находятся шесть пострадавших, их состояние характеризуется как средней степени тяжести.
Одного из пациентов уже выписали из медучреждения. Оказалось, что все они ели в кафе «Бистро», расположенном в Азове.
После проведенного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. Оказалось, что сотрудники готовили еду из продуктов, на которые отсутствовала необходимая документация. Также выяснилось, что у работников нет личных медицинских книжек.
В результате завели дело об административном правонарушении против владельца бизнеса. По решению суда работу кафе приостановили на 40 суток.
Ранее дело об отравлении обедами Good Food 176 человек в Ростове передали в суд.