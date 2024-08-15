rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

В Азове закрыли кафе с фастфудом после массового отравления людей

В Ростовской области назвали заведение с фастфудом, где массово отравились люди

15 августа 2024, 15:35
Фото: 1MI

В Азове закрыли кафе с фастфудом после массового отравления людей

В Ростовской области на 40 суток закрыли кафе, в котором отравились несколько человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным регионального Минздрава, всего в больницу доставили семь человек, у всех диагностирована кишечная инфекция. В настоящий момент в стационаре находятся шесть пострадавших, их состояние характеризуется как средней степени тяжести.

Одного из пациентов уже выписали из медучреждения. Оказалось, что все они ели в кафе «Бистро», расположенном в Азове.

Что делать при отравлении грибами до приезда врачей
Узнать подробнее

После проведенного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения. Оказалось, что сотрудники готовили еду из продуктов, на которые отсутствовала необходимая документация. Также выяснилось, что у работников нет личных медицинских книжек.

В результате завели дело об административном правонарушении против владельца бизнеса. По решению суда работу кафе приостановили на 40 суток.

Ранее дело об отравлении обедами Good Food 176 человек в Ростове передали в суд.

Читайте также:
Что делать при отравлении грибами до приезда врачейВ Азове семь человек попали в больницу после тяжелого отравления фастфудомПрокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Отравление#Роспотребнадзор#Кафе#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жителей массово травят фастфудом, а цены на бензин бьют рекорды
Сегодня, 15:12
В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском
Сегодня, 09:27
Средний чек в такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей
Сегодня, 15:07
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу
Сегодня, 13:26
Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч
Сегодня, 12:47
Врач рассказал, как в Ростовскую область может попасть оспа обезьян
Сегодня, 09:54