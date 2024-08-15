В Ростовской области назвали заведение с фастфудом, где массово отравились люди

По данным регионального Минздрава, всего в больницу доставили семь человек, у всех диагностирована кишечная инфекция. В настоящий момент в стационаре находятся шесть пострадавших, их состояние характеризуется как средней степени тяжести.



Одного из пациентов уже выписали из медучреждения. Оказалось, что все они ели в кафе «Бистро», расположенном в Азове.