rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Ростовской области перестали ходить автобусы из-за нехватки топлива

В Ростовской области сократили маршруты автобусов из-за нехватки топлива

15 августа 2024, 12:56
Фото: donland.ru / для иллюстрации
В Ростовской области перестали ходить автобусы из-за нехватки топлива
В Чертковском районе Ростовской области сократили автобусные маршруты в связи с отсутствием дизельного топлива. Информацию опубликовала местная администрация.

В Чертковском районе Ростовской области сорвалась поставка дизельного топлива для общественного транспорта. В связи с этим было принято решение сократить некоторые маршруты. 15 и 19 августа ограничения коснутся путей следования Чертково — Арбузовка, Чертково — Анно-Ребриково, 16 августа — Чертково-Ольховчик, а 16 и 19 августа — Чертково — Галдин.

Еще семь выделенных полос появятся на главных улицах Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Кроме того, с 15 по 19 августа сократят маршрут до железнодорожных станций Кутейниково на 10.00, с 17 августа — до Федоровки и Полтавы, которые курсируют во вторую смену. Автобусы, двигающиеся от Ж/Д вокзала до Полтавы, от Школьной до Федоровки, от Чертково до микрорайона Александровка и от Чертково до Ж/Д станции Кутейниково (20.30 и 01.00), работают без изменений.

Ранее власти Ростова-на-Дону обещают оптимизировать графики водителей автобусов.

До этого стало известно, что для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли.

Читайте также:
Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской областиРосстат назвал новые цены на бензин на заправках в Ростовской областиВ Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Чертковский район#Расписание автобусов#Автобус в Ростовской области#Движение автобусов#Маршруты#Дизельное топливо
Подпишитесь
В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском
Сегодня, 09:27
Поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:04
Ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области
Сегодня, 09:56
Врачи в Ростовской области заменили кость в ноге у раненного на СВО сапера
Сегодня, 09:03
В Ростовской области сорвали план по капремонту домов в 2024 году
Сегодня, 08:27
На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств
Сегодня, 08:44