В Ростовской области сократили маршруты автобусов из-за нехватки топлива

Кроме того, с 15 по 19 августа сократят маршрут до железнодорожных станций Кутейниково на 10.00, с 17 августа — до Федоровки и Полтавы, которые курсируют во вторую смену. Автобусы, двигающиеся от Ж/Д вокзала до Полтавы, от Школьной до Федоровки, от Чертково до микрорайона Александровка и от Чертково до Ж/Д станции Кутейниково (20.30 и 01.00), работают без изменений.