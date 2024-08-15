В Ростовской области сократили маршруты автобусов из-за нехватки топлива

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В Чертковском районе Ростовской области сорвалась поставка дизельного топлива для общественного транспорта. В связи с этим было принято решение сократить некоторые маршруты. 15 и 19 августа ограничения коснутся путей следования Чертково — Арбузовка, Чертково — Анно-Ребриково, 16 августа — Чертково-Ольховчик, а 16 и 19 августа — Чертково — Галдин.
Кроме того, с 15 по 19 августа сократят маршрут до железнодорожных станций Кутейниково на 10.00, с 17 августа — до Федоровки и Полтавы, которые курсируют во вторую смену. Автобусы, двигающиеся от Ж/Д вокзала до Полтавы, от Школьной до Федоровки, от Чертково до микрорайона Александровка и от Чертково до Ж/Д станции Кутейниково (20.30 и 01.00), работают без изменений.
Ранее власти Ростова-на-Дону обещают оптимизировать графики водителей автобусов.
До этого стало известно, что для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли.