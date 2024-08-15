В Ростовской области сорвали план по капремонту домов в 2024 году

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Здесь говорится о краткосрочном плане региональной программы на этот год. На середину 2024 года соглашения были подписаны для 1239 (58,9%) жилых домов. Однако отремонтировали всего 77 (3%) объектов. Это свидетельствует о том, что запланированные на текущий год работы вряд ли будут завершены в установленные сроки.
На сегодняшний день планы на 2023 год остались нереализованными. В 90 многоэтажках строительные работы еще не завершены. По 52 из них уже сорвали сроки, а по 38 он истекает в октябре текущего года.
Также сообщается, что вопрос о выделении финансирования из регионального бюджета для замены 185 лифтов еще не был рассмотрен.
Теперь надзорное ведомство донесло до губернатора региона информацию о необходимости его личного внимания к данной проблеме.
Ранее часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар.