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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Ростовской области отремонтировали только 3% запланированных домов

В Ростовской области сорвали план по капремонту домов в 2024 году

15 августа 2024, 08:27
Фото: НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области
В Ростовской области отремонтировали только 3% запланированных домов

План по капремонту домов в Ростовской области выполнили на 3% в 2024 году

В Ростовской области план по ремонту домов на этот год выполнили на 3%, сообщили в региональной прокуратуре.

Здесь говорится о краткосрочном плане региональной программы на этот год. На середину 2024 года соглашения были подписаны для 1239 (58,9%) жилых домов. Однако отремонтировали всего 77 (3%) объектов. Это свидетельствует о том, что запланированные на текущий год работы вряд ли будут завершены в установленные сроки.

На сегодняшний день планы на 2023 год остались нереализованными. В 90 многоэтажках строительные работы еще не завершены. По 52 из них уже сорвали сроки, а по 38 он истекает в октябре текущего года.

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Также сообщается, что вопрос о выделении финансирования из регионального бюджета для замены 185 лифтов еще не был рассмотрен.

Теперь надзорное ведомство донесло до губернатора региона информацию о необходимости его личного внимания к данной проблеме.

Ранее часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Капремонт
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