В Ростовской области сорвали план по капремонту домов в 2024 году

Здесь говорится о краткосрочном плане региональной программы на этот год. На середину 2024 года соглашения были подписаны для 1239 (58,9%) жилых домов. Однако отремонтировали всего 77 (3%) объектов. Это свидетельствует о том, что запланированные на текущий год работы вряд ли будут завершены в установленные сроки.