В Ростовской области украли пенсии умерших жителей. Так ли это на самом деле?

Чтобы разобраться, так ли это на самом деле, достаточно заглянуть в закон. Так, согласно пункту 12 статьи 9 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», если человек не дожил до пенсионного возраста, накопительную часть его пенсии могут получить наследники. Ими могут выступать супруги, дети, родители братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки. При этом застрахованное лицо вправе в любое время подать заявление в Социальный фонд России.