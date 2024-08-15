В Ростовской области украли пенсии умерших жителей. Так ли это на самом деле?

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Updated Сегодня, 16:18
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В опубликованном в одной из местных групп сообщении говорится, что, согласно официальной статистике за 1995–2015 годах в России умерло примерно 45 миллионов человек, из которых число работавших, но не достигших пенсионного возраста, равно примерно десяти миллионам человек. «Они не достигли пенсионного возраста и денег своих не получали. А это, по приблизительным подсчётам, более 10 триллионов рублей».
Чтобы разобраться, так ли это на самом деле, достаточно заглянуть в закон. Так, согласно пункту 12 статьи 9 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», если человек не дожил до пенсионного возраста, накопительную часть его пенсии могут получить наследники. Ими могут выступать супруги, дети, родители братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки. При этом застрахованное лицо вправе в любое время подать заявление в Социальный фонд России.
Другое дело, что большинство российских граждан не знают о таком праве, но претендовать на получение денег наследники могут даже через несколько лет после смерти родственника. Как пишет «Российская газета», граждане должны уточнить сведения о пенсионных накоплениях умершего, если не получали соответствующих уведомлений. И если выяснится, что пенсионные накопления есть, то надо смело идти в суд за восстановлением срока, а уже потом писать заявление о выплате пенсионных накоплений.
Кроме того, подробнее узнать о передаче накопленной части пенсии можно на сайте ВЭБ.РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что никто деньги мертвых не крал, а накопительную часть пенсии можно наследовать в случае, если ее получатель не дожил до выхода на пенсию.
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