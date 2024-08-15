В Ростовской области жителей массово травят фастфудом, а цены на бензин бьют рекорды

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Издание «Ёрш» со ссылкой на начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирину Гарькавую сообщило о массовом отравлении в Азове. Семь человек, в том числе дети, попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как поели уличный фастфуд.
Пациентов госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Люди жаловались на диарею, рвоту и высокую температуру. Выяснилось, что все заболевшие ели в одном и том же месте готовую еду.
Специалисты проверили общепит, в котором отравились люди. В работе заведения выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении еды. Все собранные доказательства отправлены в суд.
Росстат поделился статистикой по ценам на основные виды топлива в разных регионах России. Из данных следует, что средняя стоимость бензина в Ростовской области составила 58,38 рубля за литр. За две недели цена поднялась на 26 копеек.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 9 копеек — до 53,39 рубля за литр. Стоимость АИ-95 достигла 59,61 рубля, это на 19 копеек дороже, чем две недели назад. АИ-98 увеличился в цене сразу на 75 копеек — до 68,94 рубля за литр.
Цена на дизельное топливо в Ростовской области составила в среднем 62,55 рубля. За две недели оно подорожало на 19 копеек.
У прокуратуры Ростовской области появились нарекания к реализации программы капремонта домов в регионе. Речь идет о краткосрочном плане региональной программы на этот год.
За это время договоры были заключены с 58% многоквартирных домов, но сами работы выполнили только в 3% зданий. В прокуратуре полагают, что в этом году капремонт в больше части зданий не завершится. При этом и план 2023 года до настоящего времени не реализован.
В 90 многоквартирных зданиях еще не закончены строительные и монтажные работы. По 52 домам из них уже нарушены сроки, определенные в контракте, а у 38 зданий срок завершения истекает в октябре этого года.
Кроме того, есть проблемы со сроками капитального ремонта газового оборудования. Не рассмотрели и вопрос финансирования замены 185 лифтов.
Теперь прокуратура довела до губернатора, что необходимо его личное внимание из-за сложившихся проблем.