rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

На Дону фастфуд стал причиной массового отравления, а цены на бензин бьют рекорды

В Ростовской области жителей массово травят фастфудом, а цены на бензин бьют рекорды

15 августа 2024, 15:12
Фото: rostovgazeta.ru
На Дону фастфуд стал причиной массового отравления, а цены на бензин бьют рекорды
В Азове семь человек попали в больницу после употребления фастфуда, тем временем прокуратура указала губернатору на проблемы при ремонте аварийных домов, а Росстат дал новую статистику по ценам на топливо в Ростовской области.

После фастфуда на больничную койку

Издание «Ёрш» со ссылкой на начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирину Гарькавую сообщило о массовом отравлении в Азове. Семь человек, в том числе дети, попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как поели уличный фастфуд.

Пациентов госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Люди жаловались на диарею, рвоту и высокую температуру. Выяснилось, что все заболевшие ели в одном и том же месте готовую еду.

Специалисты проверили общепит, в котором отравились люди. В работе заведения выявили многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил при приготовлении еды. Все собранные доказательства отправлены в суд.

В Азове семь человек попали в больницу после тяжелого отравления фастфудом
Узнать подробнее

Дорогое топливо

Росстат поделился статистикой по ценам на основные виды топлива в разных регионах России. Из данных следует, что средняя стоимость бензина в Ростовской области составила 58,38 рубля за литр. За две недели цена поднялась на 26 копеек.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 9 копеек — до 53,39 рубля за литр. Стоимость АИ-95 достигла 59,61 рубля, это на 19 копеек дороже, чем две недели назад. АИ-98 увеличился в цене сразу на 75 копеек — до 68,94 рубля за литр.

Цена на дизельное топливо в Ростовской области составила в среднем 62,55 рубля. За две недели оно подорожало на 19 копеек.

За две недели цена поднялась на 26 копеек.За две недели цена поднялась на 26 копеек.
За две недели цена поднялась на 26 копеек.
Фото: Pxhere
Росстат опубликовал новые цены на топливо в Ростовской области
Узнать подробнее

Претензии прокуратуры

У прокуратуры Ростовской области появились нарекания к реализации программы капремонта домов в регионе. Речь идет о краткосрочном плане региональной программы на этот год.

За это время договоры были заключены с 58% многоквартирных домов, но сами работы выполнили только в 3% зданий. В прокуратуре полагают, что в этом году капремонт в больше части зданий не завершится. При этом и план 2023 года до настоящего времени не реализован.

В 90 многоквартирных зданиях еще не закончены строительные и монтажные работы. По 52 домам из них уже нарушены сроки, определенные в контракте, а у 38 зданий срок завершения истекает в октябре этого года.

По 52 домам из них уже нарушены срокиПо 52 домам из них уже нарушены сроки
По 52 домам из них уже нарушены сроки
Фото: НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области

Кроме того, есть проблемы со сроками капитального ремонта газового оборудования. Не рассмотрели и вопрос финансирования замены 185 лифтов.

Теперь прокуратура довела до губернатора, что необходимо его личное внимание из-за сложившихся проблем.

Читайте также:
У пьяниц в Ростовской области отобрали внедорожники и передали в зону СВОВ Ростов передали расследование дела о крушении поезда в Волгоградской областиОфицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фур
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Транспорт#Ростов#Василий Голубев#Происшествия
Подпишитесь
В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском
Сегодня, 09:27
Средний чек в такси в Ростове-на-Дону вырос до 450 рублей
Сегодня, 15:07
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу
Сегодня, 13:26
Ростовские врачи удалили женщине опухоль размером с футбольный мяч
Сегодня, 12:47
Врач рассказал, как в Ростовскую область может попасть оспа обезьян
Сегодня, 09:54