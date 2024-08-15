Владимир Путин помиловал осужденного жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
14 августа состоялось заседание комиссии по вопросам помилования в Ростовской области. На мероприятии озвучили акт, подписанный Владимиром Путиным, о частичном ослаблении наказания заключенного. Ростовчанин отбыл срок и попросил сократить многомиллионный штраф до размера уже выплаченной суммы. Мужчину помиловали с учетом его материальных возможностей, состояния здоровья, хорошей характеристики и участия в волонтерской деятельности.
Добавим, что всего в этом году президенту поступило 56 просьб о помиловании от осужденных в Ростовской области, однако он принял только четыре из них. При этом за весь период действия комиссии в Ростовской области было одобрено 21 ходатайство о помиловании.
Ранее Владимир Путин назначил девять судей в Ростовской области.
До этого стало известно, что жителя Ростовской области осудили за общение с иностранцами. Подробнее о его вине в материале RostovGazeta.