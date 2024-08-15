Власти обещают отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове

Жители Ростова долгое время жаловались на плохое качество дороги к Вертолётному полю, где находится большое количество ЖК. Власти не могли её отремонтировать, потому что участок улицы Тружеников от 2-й Володарского до Батуринской был бесхозным и не принадлежал муниципалитету.