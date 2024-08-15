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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В сентябре начнётся ремонт дороги на Вертолётное поле

Власти обещают отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове

15 августа 2024, 17:05
Фото: 1MI
В сентябре начнётся ремонт дороги на Вертолётное поле
В сентябре начнётся ремонт дороги на Вертолётное поле, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Жители Ростова долгое время жаловались на плохое качество дороги к Вертолётному полю, где находится большое количество ЖК. Власти не могли её отремонтировать, потому что участок улицы Тружеников от 2-й Володарского до Батуринской был бесхозным и не принадлежал муниципалитету.

В марте этого года злополучный участок всё-таки включили в состав имущества муниципальной казны города. Администрация запланировала там ремонт. Он начнётся уже в сентябре.

Известно, что подрядчик усилит основание дороги щебнем, устроит нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия и обустроит тротуары.

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Ранее сообщалось, что в Ростове обновят 70% дорог лишь к 2035 году.

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