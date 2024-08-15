Власти обещают отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Жители Ростова долгое время жаловались на плохое качество дороги к Вертолётному полю, где находится большое количество ЖК. Власти не могли её отремонтировать, потому что участок улицы Тружеников от 2-й Володарского до Батуринской был бесхозным и не принадлежал муниципалитету.
В марте этого года злополучный участок всё-таки включили в состав имущества муниципальной казны города. Администрация запланировала там ремонт. Он начнётся уже в сентябре.
Известно, что подрядчик усилит основание дороги щебнем, устроит нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия и обустроит тротуары.