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Updated Сегодня, 18:38

Власти обвинили вандалов в плохом состоянии подземных переходов в Ростове

Власти обвинили вандалов в плохом состоянии подземных переходов в Ростове

15 августа 2024, 18:36
Фото: rostovgazeta.ru
Власти обвинили вандалов в плохом состоянии подземных переходов в Ростове
Вандалы повредили освещение в нескольких подземных переходах Ростова, сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

Жители Ростова в соцсетях писали о сломанном освещении в нескольких подземных переходах города, а также о плохом состоянии плитки. Власти заверили, что приводят переходы в порядок.

Так, работы провели в переходах на площади Карла Маркса, на пересечении Садовой и Университетского, на площади Химиков, на проспекте Шолохова и площади Театральной.

«К сожалению, два объекта пострадали от рук вандалов: повреждено освещение», — написала Мария Петрова, не уточнив, о каких именно объектах идёт речь.

Пресс-секретарь добавила, что спициалисты ДИСОТЫ составили три заявления в полицию по фактам хищения муниципального имущества.

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Ранее сообщалось, что для нового автовокзала в Ростове построят подземный переход.

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