Власти обвинили вандалов в плохом состоянии подземных переходов в Ростове

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Жители Ростова в соцсетях писали о сломанном освещении в нескольких подземных переходах города, а также о плохом состоянии плитки. Власти заверили, что приводят переходы в порядок.
Так, работы провели в переходах на площади Карла Маркса, на пересечении Садовой и Университетского, на площади Химиков, на проспекте Шолохова и площади Театральной.
«К сожалению, два объекта пострадали от рук вандалов: повреждено освещение», — написала Мария Петрова, не уточнив, о каких именно объектах идёт речь.
Пресс-секретарь добавила, что спициалисты ДИСОТЫ составили три заявления в полицию по фактам хищения муниципального имущества.