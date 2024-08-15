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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Водитель в Ростовской области на полном ходу сбил пожилую женщину

Водитель в Ростовской области на полном ходу сбил пожилую женщину

15 августа 2024, 14:56
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Водитель в Ростовской области на полном ходу сбил пожилую женщину
Пенсионерка попала под колёса легковушки в Красном Сулине, подробностями аварии поделились в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.

На пересечении улиц Братской и Фурманова в Красном Сулине 75-летний водитель Lada на полном ходу сбил 79-летнюю женщину-пешехода. В момент аварии она переходила через «зебру».

Пенсионерка выжила, но получила серьёзные травмы. Сейчас она находится в больнице.

В отношении водителя составлен протокол. Проводится проверка. По её итогам будет принято необходимое процессуальное решение.

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Ранее подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области. Водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклисту.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Красный Сулин#Происшествия
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