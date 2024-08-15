Водитель в Ростовской области на полном ходу сбил пожилую женщину

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
На пересечении улиц Братской и Фурманова в Красном Сулине 75-летний водитель Lada на полном ходу сбил 79-летнюю женщину-пешехода. В момент аварии она переходила через «зебру».
Пенсионерка выжила, но получила серьёзные травмы. Сейчас она находится в больнице.
В отношении водителя составлен протокол. Проводится проверка. По её итогам будет принято необходимое процессуальное решение.
Ранее подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области. Водитель грузовика не уступил дорогу мотоциклисту.