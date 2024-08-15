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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Врач рассказал, почему Ростовской области нужно быть готовой к оспе обезьян

Врач призвал жителей Ростовской области быть готовыми к оспе обезьян

15 августа 2024, 10:37
Фото: Unsplash
Врач рассказал, почему Ростовской области нужно быть готовой к оспе обезьян
Вирус оспы обезьян видоизменился до такой степени, что теперь способен заражать человека. В Ростовской области нужно опасаться любых инфекций, которые прогрессируют в своих проявлениях, сообщили RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Напомним, что ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Однако ростовские врачи уверены, что в России, в том числе и в Ростовской области, угроза распространения этого заболевания отсутствует. Медики уточняют, что источником инфицирования этой болезнью стали обезьяны.

«Если эпидемия оспы обезьян и возникнет, то явно не в России, и тем более не в Ростовской области, а в тех странах, где водятся обезьяны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Доктор добавляет, что, как правило, оспой обезьян заражаются люди из одного круга общения, которые тесно контактируют меж собой. Заражение происходит при длительном личном контакте с человеком в острой фазе болезни.

«А наша эпидемиологическая культура уже достигла того уровня, что мы привыкли соблюдать дистанцию в общении. Да и все противоэпидемические меры мы соблюдаем уже автоматически», — уточняет доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за болезнь оспа обезьян, какие у нее симптомы и чем она может быть опасна.

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