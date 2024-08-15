Врач призвал жителей Ростовской области быть готовыми к оспе обезьян

Вирус оспы обезьян видоизменился до такой степени, что теперь способен заражать человека. В Ростовской области нужно опасаться любых инфекций, которые прогрессируют в своих проявлениях, сообщили RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

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