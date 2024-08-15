Врач призвал жителей Ростовской области быть готовыми к оспе обезьян

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Напомним, что ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Однако ростовские врачи уверены, что в России, в том числе и в Ростовской области, угроза распространения этого заболевания отсутствует. Медики уточняют, что источником инфицирования этой болезнью стали обезьяны.
«Если эпидемия оспы обезьян и возникнет, то явно не в России, и тем более не в Ростовской области, а в тех странах, где водятся обезьяны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что, как правило, оспой обезьян заражаются люди из одного круга общения, которые тесно контактируют меж собой. Заражение происходит при длительном личном контакте с человеком в острой фазе болезни.
«А наша эпидемиологическая культура уже достигла того уровня, что мы привыкли соблюдать дистанцию в общении. Да и все противоэпидемические меры мы соблюдаем уже автоматически», — уточняет доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за болезнь оспа обезьян, какие у нее симптомы и чем она может быть опасна.